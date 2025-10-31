Durukan Şekerleme yeni yatırımlarla yurt dışı pazarlarda güçlü büyümesini sürdürüyor

Şekerleme sektöründe 40 yılı aşkın tecrübeye sahip olan Durukan Şekerleme, 2025 yılının ilk dokuz aylık döneminde hem iç pazarda hem de ihracatta güçlü büyümesini sürdürerek başarılı bir finansal performans sergiledi. İlk dokuz aylık finansal sonuçlarını açıklayan şirketin toplam cirosu 764 milyon 868 bin TL’ye ulaşırken, satış gelirlerinin yüzde 52’si yurt içi, yüzde 48’i ihracat kaynaklı oldu.

Durukan Şekerleme’nin 2024 yılının üçüncü çeyreğinde 173 milyon 929 bin TL olan cirosu, bu yılın aynı döneminde yüzde 62 oranında artışla 282 milyon 94 bin TL’ye yükselerek önemli bir büyüme ivmesi yakaladı. Yine aynı dönemler itibarıyla ihracatın toplam ciro içerisindeki payı yüzde 45’ten yüzde 48’e yükselirken, iç piyasanın payı ise yüzde 55’ten yüzde 52’ye geriledi.

Şirketin ilk 9 aylık finansal sonuçlarına göre, toplam aktifler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 oranında artış kaydederek 3 milyar 539 milyon 239 bin TL’ye ulaşırken, özkaynakları yüzde 3,7 artışla 2 milyar 242 milyon 926 bin TL’ye yükseldi. 30 Eylül 2025 itibarıyla şirketin brüt kârı 371 milyon 945 bin TL olarak gerçekleşirken, net kar marjını önemli oranda artırmayı başardı. Geçen yılın ilk 9 ayında yüzde 3,39 olan net kar marjı, bu yılın aynı döneminde yüzde 10,87’ye ulaştı.

Yeni yatırımlarla ihracatın payı yüzde 48’e yükseldi

2025 yılı ilk dokuz aylık faaliyet sonuçlarını değerlendiren Durukan Şekerleme Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Durukan, “Durukan Şekerleme olarak yenilikçi ve lezzetli şekerleme ürünlerimiz ile hem yurt içinde hem de global pazarlarda güçlü bir büyüme ivmesi yakaladık. Ortadoğu, Balkanlar, Avrupa, Amerika, Asya, Rusya ve Türki Cumhuriyetler dahil olmak üzere 39 ülkeye olan ihracatımız ile her geçen gün yurt dışı pazarlarda gücümüze güç katıyoruz. Şirketimizin yurt dışı büyüme ve gelişim stratejileri kapsamında; ABD, İngiltere ve Avrupa pazarlarında daha etkin bir yapı oluşturmak, ihracat faaliyetlerini geliştirmek ve global operasyonel kabiliyetleri artırmak amacıyla bu yıl iki yeni şirket kurduk. Yaptığımız yatırımların sonuçları şirketimizin finansal sonuçlarına da yansımış durumda. Yeni yatırımlarımız ve yenilikçi ürün gamımız ile bu yılın ikinci çeyreğinde ihracatın toplam ciro içerisinde yüzde 45 olan payını, 30 Eylül itibarıyla yüzde 48’e çıkarmayı başardık. Gelecek dönemde de sürdürülebilir büyüme hedefi yolunda yatırımlarımıza hız kesmeden devam ederek global pazarlarda liderlik yolunda hızla ilerleyeceğiz” dedi.