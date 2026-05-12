Düşük çelik fiyatları Thyssenkrupp’un beklentilerini bozdu

Thyssenkrupp, düşük çelik fiyatları ve otomotiv birimindeki zayıf talep nedeniyle 2026 satış beklentisini aşağı yönlü revize etti.

Şirket, 2026 mali yılında satışların yüzde 3 ile yüzde 0 aralığında değişmesini beklediğini açıkladı. Önceki beklenti yüzde 2 ile yüzde +1 aralığındaydı. LSEG anketinde beklenti yüzde 1 seviyesindeydi.

Thyssenkrupp’un ikinci çeyrek satışları yüzde 2 düşüşle 8.38 milyar euro oldu. Sipariş girişleri yüzde 32 artışla 10.64 milyar euroya çıktı.

Şirketin ikinci çeyrek FVÖK’ü yüzde 65 düşüşle 65 milyon euro oldu. Düzeltilmiş FVÖK ise 198 milyon euro seviyesinde gerçekleşti.

Net kâr 1 milyon euro olurken, şirket geçen yıl aynı dönemde 155 milyon euro kâr açıklanmıştı. Satın alma ve birleşmeler öncesi serbest nakit akışı negatif 327 milyon euro oldu.

Şirket, 2026 düzeltilmiş FVÖK, satın alma ve birleşmeler öncesi serbest nakit akışı ve net kâr beklentilerini korudu. Çelik birimi için orta vadeli marj hedefinin gözden geçirildiği belirtildi.