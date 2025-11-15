Düzce’nin saklı cenneti Binef At Çiftliği

Düzce merkezine sadece 4 kilometre mesafede bulunan Binef At Çiftliği, sadece at binmek isteyenlere değil; huzur, doğa ve otantik deneyimler arayanlara da kapılarını açıyor. Türkiye genelinden ziyaretçileri ağırlayan çiftlik, aynı zamanda yarış atı yetiştiriciliğinde de iddialı. Bugüne kadar yaklaşık 20 yarış atı yetiştirerek İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlerde gönderen çiftlik, uzman seyislerin gözetiminde her yıl 7 ila 10 arasında tay yetiştiriyor.

Genel Müdür Murat Seyok, yıllar önce hobi olarak başladığı işinde zamanla profesyonel bir kimliğe bürünerek hizmet vermeye başladıklarını söyledi. Hizmet kalitesi ve yaklaşımları ile Binef At Çiftliğine Düzce dışında çevre il ilçelerden hatta yurdun muhtelif bölgelerinden olan ilginin sürekli arttığını belirten Seyok, çiftliğe gelenleri asla müşteri olarak görmediklerini belirterek “ Çiftliğimizin kapısından giren herkes bizim misafirimizdir. Kendilerini evimize gelen misafir gibi ağırlar ve yolcu ederiz. İnsanların burada güzel vakit geçirip güler yüzle ayrılmaları bizim en büyük mutluluğumuz oluyor” dedi.

Çiftlikte, küçük yaştaki misafirler için de midilli atlarıyla özel biniş eğitimi sunulduğunu anlatan Murat Seyok, bu yönleriyle de özellikle çocuklu ailelerin uğrak noktası haline geldiklerini söyledi. Binef Çiftliğinde, doğa ile hayvan sevgisini bir arada yaşattıklarını anlatan Seyok, özellikle son yıllarda restoran bölümünde de profesyonel mutfak ekibiyle misafirlerine hizmet sunduklarını ifade etti.

Bu arada Binef At Çiftliği’nde at nallarından el işçiliğiyle hazırlanan hediyelik eşyalar da hazırlayarak satışa sunduklarını belirten Seyok, ayrıca çiftlik içinde yer alan küçük antika köşesinde, yıllar içinde biriktirdikleri antika eşyaları sergilediklerini söyledi. Tüm çabalarının Düzce turizmine katkı vermek olduğunu anlatan Genel Müdür Murat Seyok,“Düzce’de çok büyük bir doğa ve turizm potansiyeli var ama bunu harekete geçirecek adımlar eksik kalıyor. Turizm sadece kamu yatırımlarıyla değil, özel sektörün de içinde olduğu bir kültürle gelişebilir. Biz elimizden geleni yapıyoruz ama daha çok destek şart” diye konuşuyor.