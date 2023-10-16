Düzey, portföyüne Kahve Dünyası'nı ekledi

Temel gıda, atıştırmalık ve gıda dışı olmak üzere her biri sektöründe öncü 30'dan fazla markanın satış ve dağıtımını gerçekleştiren Düzey, Kahve Dünyası'nın çikolata ve kahve kategorilerinde yer alan kaliteli ve yenilikçi ürünlerini Türkiye'nin her noktasına ulaştıracak.

Altınmarka Grubu bünyesinde yer alan Kahve Dünyası ve Düzey işbirliği Divan Kuruçeşme'de gerçekleşen lansmanla "Birlikte Başarıya" mottosuyla duyuruldu.

İş birliğine ilişkin bilgi veren Düzey Genel Müdürü Arif Varolan, Türkiye'nin en büyük satış ve dağıtım şirketi Düzey olarak, Kahve Dünyası ile gerçekleştirdikleri işbirliği için hem çok mutlu hem de çok heyecanlı olduklarını belirtti.

Varolan, "Düzey olarak en küçük bakkaldan en büyük markete kadar yaklaşık 200 bin noktaya ulaşıyoruz. Bu dağıtım gücümüz Kahve Dünyası'nın kaliteli ve yenilikçi ürünleriyle birleştiğinde başarının kaçınılmaz olacağına inancımız tam. Düzey ve Kahve Dünyası olarak 'Birlikte Başarıya' mottomuzun temelleri ile heyecanlı ve başarı dolu bir yolculuğa çıkıyoruz." ifadelerini kullandı.

Altınmarka Tüketim Ürünleri Grubu Genel Müdürü Dilara Altınkılıç Kutmangil de şu değerlendirmede bulundu: "Altınmarka Tüketim Ürünleri'ne bağlı Detay Kahve ve Detay Çikolata fabrikalarında büyük bir tutkuyla üretilen, tüketicilerin alışkanlıklarında yer etmiş, sevilen Kahve Dünyası lezzetlerinin dağıtım sürecini Düzey ailesi ile paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Kahve Dünyası'nın arkasındaki köklü sanayi tecrübesi ve üretim gücünün Düzey'in dağıtım konusundaki uzmanlığı ile buluşması sayesinde artık tüketiciler lezzetli ürünlerimize Türkiye'nin her noktasından ulaşabilecek."

Kahve Dünyası Genel Müdürü Kaan Altınkılıç da herkesin ulaşabildiği bir marka olmaya önem verdiklerini vurgulayarak, "Herkesi damak zevkine hitap eden ürünlerle buluşturmak, herkesin kendini evinde gibi hissedeceği mağazalar yaratmak için çalıştık. Bunu başardığımızı da misafirlerimiz bize talepleriyle gösterdi. Düzey ailesi ile gerçekleştirmiş olduğumuz bu işbirliği ile Türkiye'nin her noktasındaki ulusal, yerel, küçük, büyük tüm satış noktalarında tüketicilerimizle buluşuyor olmak ve her eve Kahve Dünyası lezzetlerini ulaştırıyor olmak hepimiz için heyecan verici." görüşlerini aktardı.