Dvina ile şirketlere yöneticilerle sohbet etme imkanı

Yapay zeka ve büyük veri, iş dünyası ve günlük yaşamımıza değişim getirmeye devam ederken, AI destekli platformlar stratejik karar alma süreçlerini yeniden şekillendiriyor, verimliliği artırıyor ve iş süreçlerine değer katıyor.

Dvina, tam da bu noktada, sahayı şekillendirme potansiyeliyle öne çıkan yeni bir oyun değiştirici olarak karşımıza çıkıyor. Dvina, temelde bir şirketin ya da kurumun içeride işlediği ve ürettiği tüm verileri tek platformda toplayarak, verileri akıllandıran, birbiriyle ilişkilendiren ve farklı veri kaynakları arasında korelasyonlar oluşturmanıza olanak tanıyan bir veri platformu olarak çalışıyor.

Dvina’nın yapay zeka asistanı Aristo, verileri her an analiz ediyor, istenilen değerli verileri erişilebilir kılıyor. Dvina ve Aristo gibi yenilikler, daha akıllı, hızlı ve etkili karar alma mekanizmalarıyla iş dünyasının geleceğini şekillendirerek, liderlik ve yöneticilik anlayışında yeni bir dönem başlatıyor. Aristo, yöneticilere karşılaştıkları zorlukları hafifletme olanağı da sunuyor. Diyelim ki, bir şirketin CEO’sunuz ve şirketinizin insan kaynağı performansını merak ediyorsunuz. Doğrudan Aristo’nun verilerinizden oluşturduğu analizlerle onunla sohbet edebilir ve öneriler alabilirsiniz. Üretim verileriniz hakkında tartışabilir ve verimliliğinizi artırmak için öneriler alabilirsiniz.

Bir milyon dolarlık değerlemeye ulaştı

İhtiyacınız olan anlık bilgiler için tek yapmanız gereken Aristo’ya sormak. “Bugünün toplam satış tutarı ne?” gibi basit sorular sorabileceğiniz gibi, “Önümüzdeki yıl satışlarımızı artırmak için verimliliğimizi nasıl artırabiliriz?” ya da “Verimliliğimizi artırmak için hangi birimlerde revizyon yapabiliriz?” gibi geleceği şekillendirecek sorular da sorabilirsiniz. Aristo, bu sorulara yüzde 70 oranında doğru veya faydalı yanıtlar veriyor. Dvina AI takımı, bu oranı yüzde 90’lar seviyesine çıkarmak için çalışıyor.

Dvina’nın sağladığı güçlü veri altyapısı sayesinde, şirketler ürettikleri verileri etkin bir şekilde yönetebilir, anlık olarak organizasyonlarını izleyebilir ve stratejik değişikliklere hızla uyum sağlayabilirler. Özellikle, çoklu coğrafi konumlara yayılmış kurumlar ya da anlık olarak coğrafi saha faaliyetleri olan şirketler için Dvina’nın mekansal analiz yetenekleri, yöneticilere organizasyonlarının coğrafi dağılımı ve mekansal dinamikleri üzerinde derinlemesine kontrol ve anlayış sağlıyor.

Kurulduktan çok kısa bir süre sonra 2023 Şubat ayında Kant yatırımcılarının desteğiyle bir milyon dolarlık değerlemeye ulaşan Dvina, sektördeki potansiyeli ve yenilikçi çözümlerin etkisini de gözler önüne seriyor.