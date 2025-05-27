DyDo’dan gençlere 19 Mayıs’ta anlamlı bir proje: Teknoloji sınıfı yenilendi

Toplumsal gelişim ve ilerleme hedefiyle çalışmalarını sürdüren DyDo Drinco Türkiye, kurumsal sosyal sorumluluk projesi kapsamında AkyazıEyyup Genç Fen Lisesi’nin teknoloji sınıfını yenileyerek, öğrenciler için hem güncel teknolojilere erişebilecekleri hem de verimli bir şekilde öğrenip üretebilecekleri modern bir eğitim ortamı oluşturdu.“Keyifle Üret” temasıyla yenilenen DyDo Teknoloji Sınıfı’na öğrenciler büyük ilgi gösterdi. Açılışın ardından gerçekleşen ilk ders, DyDo IT ekibinin interaktif “Yapay Zeka” sunumu ile başladı.

Gençlere ilham, geleceğe yatırım

Sürdürülebilir bir dünyanın geleceğe atılan adımlar ile mümkün olduğuna inandıklarının altını çizenDyDoDrinco Türkiye Sürdürülebilirlik ve Kurumsal İletişim Kıdemli Müdürü Büşra Taşçı, gençler için ilham veren bir dokunuşundaha iyi bir geleceğe doğru en büyük adım olduğunu belirterek şunları söyledi:“Daha önce fabrikamızda ağırladığımız öğrencilere, bu kez bizleri okullarında misafir ettikleri için çok teşekkür ederiz.Gençler ile kurduğumuz ve günden güne yeşeren bu bağın hiç kopmaması için çalışmaya devam edeceğiz. Bu doğrultuda hayata geçirdiğimiz proje ile teknoloji sınıfınıyenileyerek öğrencilerimizinbilgi ve teknolojiye daha kolay erişebilecekleri,keyifle öğrenip üretebilecekleri bir eğitim ortamı tasarlamayı hedefledik. Öğrencilerin projemize gösterdiği ilgi bizleri hem çok mutlu etti hem de daha fazlasını başarmak için motivasyon kazandırdı. Gençlerimizi daha parlak bir geleceğe hazırlamak için elimizden geleni yapacağız. Çünküinanıyoruz ki; eğitime yapılan her yatırım, yalnızca bireylerin değil, toplumun da geleceğini şekillendirir. Daha iyi bir gelecek için en büyük umudumuz gençlerdir.”

“Gücümüzü aldığımız topraklara değer katıyoruz”

Bu projeyi, DyDo’nun faaliyet gösterdiği bölgelerde değer yaratma vizyonunun bir parçası olarak gördüğünü ifade eden Taşçı, sözlerine şöyle devam etti:“Faaliyet gösterdiğimiz her bölgede toplumsal gelişime katkı sunmayı temel bir ilke olarak benimsiyoruz. Gücümüzü aldığımız topraklara değer katmak bizim için öncelikli bir hedef. Sakarya’da hayata geçirdiğimiz bu anlamlı proje, bölgeyle kurduğumuz güçlü bağın ve sürdürülebilir bir geleceğe duyduğumuz inancın somut bir yansımasıdır.”