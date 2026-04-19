Dyo Boya’dan 2,5 milyar TL’lik borçlanma aracı ihracı planı

Dyo Boya, yurt içinde 2,5 milyar liraya kadar borçlanma aracı ihraç etmeyi planlıyor. Şirketin 17 Nisan 2026 tarihli yönetim kurulu toplantısında alınan karara göre, ihraç toplamda 2,5 milyar TL nominal tutarı aşmayacak şekilde gerçekleştirilecek. Türk lirası cinsinden yapılacak ihraçların vadesi en fazla 3 yıl olacak ve farklı vadelerde bir veya birden fazla seferde satışa sunulabilecek.

Borçlanma araçlarının, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılması planlanırken; ihraçların piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu, sabit kuponlu veya değişken kuponlu şekilde gerçekleştirilebileceği belirtildi.

İhraç kapsamında tutar, vade, faiz ve satış koşullarının belirlenmesi için yönetim yetkilendirilirken, aracılık hizmeti için Ziraat Yatırım Menkul Değerler ile sözleşme imzalanmasına karar verildi. Ayrıca, ihraç belgesi onayı için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuru yapılacağı ifade edildi.