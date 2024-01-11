Dyson, 176 milyon euroluk davayı kaybetti

Dyson, elektrikli süpürgelerini cezalandıran enerji etiketi testleri nedeniyle uğradığını iddia ettiği zararlar nedeniyle Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'ndan 176 milyon euro tazminat talebiyle açtığı davayı kaybetti.

Financial Times'ın haberine göre, Dyson, elektrikli süpürgelerin verimliliğinin nasıl değerlendirildiğini ve tüketicilere nasıl sunulduğunu düzenleyen kuralları bozmak için 2018'de beş yıllık bir hukuk mücadelesini kazandıktan sonra Avrupa Komisyonu'ndan tazminat istiyordu.

Avrupa Adalet Divanı yaptığı açıklamada, Dyson'ın mevzuatı iptal ettirmeyi başarmasına rağmen, "komisyon tarafından işlenen direktif ihlalinin tazminat hakkı doğuracak kadar ciddi olmadığını" söyledi.

Mahkeme, "Dyson tarafından ileri sürülen tüm argümanları" reddettiğini ve "Dyson tarafından açılan tazminat davasının kesin olarak reddedildiğini" de belirtti.

Karar, enerji etiketleme kurallarının Brüksel tarafından ilk kez 2014 yılında uygulamaya konmasından bu yana dokuz yıldır süren hukuk mücadelesinin sonunu işaret ediyor.