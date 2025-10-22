Dyson, yeni nesil teknolojilerini Türkiye’de tanıttı

Dyson, İstanbul'da düzenlenen özel bir etkinlikte en son teknolojilerini tanıttı. Etkinlikte, şirketin teknoloji liderleri; güzellik, saç bakımı ve ev teknolojisi alanındaki son yenilikleri katılımcılarla buluşturdu. Davetliler, Dyson'ın mühendislik ve tasarımına yönelik vizyonunu nasıl şekillendirdiğini ilk elden deneyimledi.

Etkinlikte, Dyson Güzellik Kategorisi Global Başkanı Kathleen Pierce, markanın güzellik teknolojilerindeki geçmiş ve geleceğine dair bilgiler vererek, saç bakımında yeni bir rutin oluşturacak inovasyonlarını açıkladı. Dyson Tasarım Mühendisi Rumyana Dancheva ise daha güçlü, daha hızlı ve daha hassas şekillendirme deneyimi sunan yeni Dyson Airwrap™ Co-anda 2x™ saç şekillendirme ve kurutma seti ile yeni Omega™ ve Chitosan™ saç bakım ve şekillendirme formülasyon serileriyle ilgili detayları aktardı.

Ev teknolojileri tarafında ise Dyson Ev Ürünleri İnovasyon Direktörü Matt Jennings, markanın en yeni temizlik teknolojilerini tanıttı. Jennings; yüksek performanslı motor gücüyle dikkat çeken Dyson V16 Piston™ Animal kablosuz süpürge, dünyanın en ince kablosuz süpürgesi Dyson PencilVac™, yeni ıslak ve kuru zemin temizleyicisi Dyson Clean+Wash Hygiene™ ve kompakt boyutuyla sessiz performans sunan Dyson HushJet™ hava temizleyici ile ilgili en merak edilenleri anlattı. Dyson’ın toz algılama, motor gücü ve enerji verimliliği konularında geldiği son noktayı paylaşarak, markanın “daha sağlıklı yaşam alanları” vizyonunun altını çizdi.

Robotik Ürün Geliştirme Başkanı Geordie Baxter ise yapay zekâ destekli yeni Dyson Spot+Scrub™ AI robot süpürge hakkında detayları davetlilerle paylaştı. Baxter, Dyson’ın otonom temizlikte yapay zekâ ve sensör teknolojilerini nasıl bir araya getirerek kullanıcı deneyimini yeniden tanımladığını aktardı.

Dyson, mühendislik temelli yaklaşımıyla güzellik, saç bakım ve ev teknolojilerinde performansın sınırlarını genişletmeye devam ediyor. Dyson V16 Piston™ Animal kablosuz süpürge, Dyson Airwrap™ Co-anda 2x™ saç şekillendirme ve kurutma seti, Dyson Omega™ ve Dyson Chitosan™ formülasyon serileri Ekim ayı itibariyle Türkiye’de satışa sunuldu. Diğer ürünlerin de önümüzdeki dönemde satışa çıkması bekleniyor.

Dyson V16 Piston Animal

Tüm evinizde en yüksek temizlik performansı için tasarlanan Dyson V16 Piston Animal, farklı zemin türlerinde derinlemesine temizlik yapıyor ve en uzun tüyleri bile dolanmadan topluyor. Dyson'ın yeni nesil Hyperdymium™ 900W ultra yüksek hızlı motoruyla çalışan bu ürün, inatçı toz ve kirleri temizlemek için 315 hava watt’lık sönmeyen emiş gücü sunuyor.

Gelişmiş All Floor Cones™ Sense temizleme başlığı, her zemin tipi için emiş gücünü ve fırça çubuğu hızını akıllı bir şekilde ayarlarken, patentli dolanma önleyici konik fırça çubukları, temizlik sırasında en uzun saçları bile doğrudan çöp kutusuna atıyor.

CleanCompaktor™ çöp haznesi, sıkıştırılmış tozu 30 gün boyunca depolama kapasitesine sahip ve hijyenik, kendi kendini temizleyen sıkıştırma kolu sayesinde kiri temiz bir şekilde boşaltmayı sağlıyor.

Geliştirilmiş Submarine™ 2.0 ıslak silindir başlığı, motorlu yüksek yoğunluklu mikrofiber silindir ve hassas nem kontrolü ile kirleri topluyor ve döküntüleri, lekeleri yaymadan temizliyor; böylece Dyson V16 Piston Animal, tüm evi temizlemek ve zemini silmek için ideal bir çözüm sunuyor. Uzaktan Kontrol tasarımı sayesinde, eğilmeden kuru ve ıslak temizleme başlıkları arasında geçiş yapabilirsiniz.