E-Data’dan soruşturma haberleri sonrası KAP açıklaması

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E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş. (EDATA), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmaya ilişkin basında yer alan haberler üzerine 15 Ekim 2026’da KAP üzerinden açıklama yaptı. Şirket, kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla konuya ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

Şirket açıklamasında, yürütülen adli süreç kapsamında bazı yöneticiler ve ana ortaklar hakkında adli tedbir kararları bulunduğu ifade edildi. Söz konusu kararların ilgili kişilerle sınırlı olduğu vurgulanarak şirket tüzel kişiliği hakkında bu kapsamda alınmış herhangi bir adli tedbir veya faaliyetleri kısıtlayıcı karar bulunmadığı kaydedildi.

Ticari faaliyetler kesintisiz sürüyor

E-Data Teknoloji, ticari faaliyetlerinin, distribütörlük ve tedarik süreçlerinin yanı sıra diğer operasyonlarının da olağan akışında ve kesintisiz şekilde sürdüğünü bildirdi.

Sürecin şirket tarafından yakından takip edildiği belirtilen açıklamada, sermaye piyasası mevzuatı kapsamında kamuya duyurulması gereken yeni bir gelişme olması halinde KAP üzerinden bilgilendirme yapılacağı ifade edildi.

Şirket, konuya ilişkin bilgi kirliliğine karşı uyarıda bulunarak, yalnızca şirketin ve yetkili kurumların resmî açıklamalarının dikkate alınmasını istedi.