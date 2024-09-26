E-MAK, Avrupa Agrega Birliği’ni Bursa’da ağırladı

ESRA ÖZARFAT

BURSA – Asfalt ve madencilik makineleri üretiminde dünyanın en büyük markalarından biri olan ve Avrupa Agrega Birliği’nde (UEPG) Türkiye’yi temsil eden E-MAK, Avrupalı agrega üreticilerini Bursa’da buluşturdu. E-MAK merkez ve Başköy’deki tesislerinde düzenlenen fabrika gezisi ve bilgilendirme toplantısında agrega alanında sürdürülebilir üretim konusu masaya yatırıldı. Avrupa’nın 25 ülkesinden UEPG yönetiminde yer alan üyelerin katıldığı organizasyonda Agrega üreticileri Birliği (AGÜB) Başkanı Temel Yaz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan daire müdürleri, Bursa İl Çevre Müdürlüğü’nden yetkililer ile üniversitelerden öğretim üyeleri de hazır bulundu.

E-MAK Makine ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Emre Gencer, agreganın kentlerin inşasında vazgeçilmez bir ürün olduğuna işaret ederek, günümüzde bu alanda sürdürülebilir ve çevreci üretimin mümkün olduğunu da söyledi. E-MAK Başköy tesisinin bu anlamda iyi bir örnek olduğuna işaret eden Gencer, tamamen Türk mühendisliği, know how birikimi, Ar-Ge ve inovasyon altyapısıyla çevre ve insan sağlığı odağında sektörün dönüşümünü sağlamayı hedeflediklerine vurgu yaptı. Geliştirdikleri, çevreci ve ileri teknolojiye sahip agrega fabrikası Megaton ile dünya genelinde yoğun ilgi gördüklerini anlatan Emre Gencer, 2019 yılında UEPG Sürdürülebilir Kalkınma Ödül Töreni’nde Avrupa Parlamentosu üyelerine Türk teknolojisi olan Megaton’u tanıttıklarını hatırlattı.

Emre Gencer; Megaton’un agrega üretimini tamamen kapalı bir sistemle tozu, toprağı ve sesi içeride tuttuğuna dikkati çekerek, ayrıca agrega içerisindeki nemin buharlaştırılmasından sağlanan tasarruf ile elde edilen teknik, çevresel ve ekonomik avantajlara da vurgu yaptı. Geliştirdikleri çevreci teknolojilerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri tarafından da ilgi ile karşılandığını ifade eden Gencer, agrega konusunda sürdürülebilir ve çevreci üretimin geliştirilmesi noktasında üniversitelerle birlikte çalıştıklarını dile getirdi. Yılda 1,5 milyon ton agrega üretimi yaptıklarını anlatan Gencer, 600 bin ton agreganın da asfalt üretimi için kullanıldığını aktardı.

Toplantıda konuşan UEPG Başkanı Antonis Antoniou Latouros da “Yeniliğin öncüsü olarak E-MAK, her yıl 1.5 milyon ton yüksek kaliteli agrega üretim kapasitesine sahip yüksek teknolojili tesisleriyle dikkat çekiyor. Asfalt, beton ve geri dönüşüm tesisleri, hem ileri teknolojiyi hem de sürdürülebilirliği taçlandırarak sektöre örnek teşkil ediyor” dedi.

Agreganın hazır betonun ve asfaltın ana hammaddesi olduğuna vurgu yapan AGÜB Başkanı Temel Yaz ise bu noktada kaliteli, sürdürülebilir ve çevreci agrega üretiminin önemli olduğunu söyledi.

Fabrika ziyaretinin ardından UEPG üyeleri yıllık olağan toplantılarını E-MAK tesislerinde yaptı.