E-ticaret devinden yılın ikinci işten çıkarma kararı

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ABD merkezli e-ticaret şirketi eBay, operasyonlarını sadeleştirmek ve kaynaklarını en iyi performans gösteren iş birimlerine yönlendirmek amacıyla çalışanlarının yüzde 9'unu işten çıkarma kararı aldı.

Reuters'ın haberine göre, bu karar şirketin 2026 yılı içinde gerçekleştirdiği ikinci büyük işten çıkarma dalgası olacak.

eBay sözcüsü, e-posta yoluyla yaptığı açıklamada, işten çıkarma kararının şirketin stratejik öncelikleri doğrultusunda alındığını belirtti.

Sözcü, şirketin önündeki büyüme fırsatlarını değerlendirebilmesi için ekiplerin ve kaynakların en önemli stratejik hedeflerle uyumlu hâle getirildiğini ifade etti.

Kararın duyurulmasının ardından eBay hisseleri ABD'de piyasa öncesi işlemlerde sert geriledi. Ancak hisseler daha sonra kayıplarını telafi ederek yatay seviyelere yaklaştı.

Şirket bu yıl ikinci kez işten çıkarma kararı aldı

eBay, şubat ayında yaklaşık 800 çalışanının işine son vereceğini açıklamıştı. Söz konusu kesinti, şirketin o dönemdeki toplam iş gücünün yaklaşık yüzde 6'sına karşılık geliyordu.

Şirket, 2023 ve 2024 yıllarının başlarında da işten çıkarma programları uygulamıştı.