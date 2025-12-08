E-Ticaret girişimcilerine Amazon Türkiye’den büyük destek: Satış komisyonu oranı yüzde 1'e indirildi

Türkiye’nin üretim gücünün küresel e-ticaret altyapısıyla buluşarak ülke ekonomisine katkı sağlaması için KOBİ’lerin büyüme yolculuklarında stratejik şekilde desteklenmesi büyük önem taşıyor. İşletmelerin dijitalleşerek sınırları aşması, operasyonel kabiliyetlerini geliştirmesi ve ihracat potansiyellerini görünür kılması, sürdürülebilir büyümenin anahtarı konumunda.

Bu vizyonla hareket eden Amazon Türkiye de girişimcilerin e-ticarete daha cesur ve güçlü bir başlangıç yapmaları için yüzde 95’e varan maliyet avantajı sunan yeni desteğini duyurdu. Amazon Türkiye’nin e-ticarette satış yapmak isteyenler için sunduğu yeni fırsatları Amazon Türkiye Pazaryeri Genel Müdürü Ediz Habip ile konuştuk.

Amazon Türkiye olarak yeni satış ortaklarınız için oldukça dikkat çekici bir kampanya başlattınız. Bu kampanyanın kapsamı ve amacı nedir?

Türkiye’deki girişimcilerin ve KOBİ’lerin dijital dünyada büyümelerine ve yeni pazarlara açılmalarına destek olmak, Amazon Türkiye olarak bizim en öncelikli hedefimizden biri. Bu doğrultuda e-ticarete adım atmak ve işini büyütmek isteyen satış ortaklarımız için özel bir kampanya başlattık. Amazon.com.tr üzerindeki tüm kategorileri kapsayan bu özel kampanya kapsamında, Amazon’a yeni kayıt olan satıcılar, yalnızca yüzde 1 satış komisyonu ödeyerek satış yapma imkânı kazanıyor. Bu avantajın Türkiye’deki işletmelerin Amazon’da işlerini büyütmelerine, markalaşma ve dijitalleşme süreçlerinde önemli bir ivme kazanmalarına katkı sağlayacağına inanıyoruz. Böylelikle operasyonel kabiliyetlerini geliştirerek yurt dışına açılmalarını sağlayacak potansiyellerini, ortaya çıkarma fırsatı elde edecekler.

Satıcılar bu avantajlı komisyon oranından nasıl yararlanabilir, şartlar nelerdir?

Süreç oldukça basit. Bu kampanyadan yararlanmak isteyen satıcıların yapması gereken tek şey, hesaplarını oluşturduktan sonra ilk 20 gün içinde ürünlerini listelemek. Bu adım tamamlandığında, iş ortaklarımız, yüzde 1’lik düşük komisyon oranından faydalanmaya başlıyor ve 90 gün boyunca standart komisyon oranlarında yüzde 95'e varan tasarruf elde edebiliyor. Özellikle e-ticarete yeni adım atacak girişimciler ve KOBİ’ler için bu fırsatın, Amazon’da güçlü bir başlangıç yapmalarının önünü açacağına inanıyoruz. Başvuru yapmak isteyenler kampanyanın tüm koşullarına, özel olarak hazırlanan buradaki sayfa üzerinden ulaşabilirler.

Peki kampanya ne zamana kadar geçerli, başvurular nereden alınıyor?

Kampanya 31 Aralık 2025 tarihine kadar devam edecek. Amazon satıcısı olmak için, satıcı kayıt sayfamız üzerinden hızlıca başvuru yapılabilir.

Komisyon indirimi dışında, Amazon’da satış ortağı olacak markaları ve satıcıları hangi avantajlar bekliyor?

Düşük satış komisyonu oranının yanı sıra satıcılarımıza lojistikten reklama kadar pek çok alanda destek sunuyoruz.

Öncelikle Amazon Lojistik hizmetiyle Amazon Türkiye bünyesinde satış yapan KOBİ’ler ürünlerini anlaşmalı lojistik merkezlerinde depolayabiliyor. Biz de hazırlama, paketleme, hızlı teslimat ve gönderim süreçlerini onların adına yönetiyor ve bu siparişler için 7/24 müşteri hizmeti sağlıyoruz. Böylece kısıtlı kaynaklarla çalışan KOBİ’lerin işlerini büyütmelerini ve daha fazla müşteriye ulaşmalarını kolaylaştırıyoruz. Satıcılarımızı işlerini büyütmeleri için destekliyoruz. Bu doğrultuda son olarak satış anında 0 - 300 TL arasında fiyatlandırılan ürünler için Amazon Lojistik üzerinden yapılacak tüm gönderimlerde ürün başına yalnızca 20 TL + KDV tutarında promosyonlu gönderim ücreti uyguluyoruz. 31 Mayıs 2026 tarihine kadar geçerli olacak bu sınırlı süreli promosyonumuzla, Amazon Lojistik ile gönderilecek tüm ürünlerde, kategori, boyut veya ağırlık kısıtlaması olmaksızın sabit kargo ücretiyle satıcılarımızın maliyetlerini düşürüyor ve işlerini büyütmeleri için onlara destek oluyoruz.

Diğer bir desteğimiz de Prime etiketi. Satış ortaklarımızın Amazon Lojistik aracılığıyla sattıkları uygun ürünler, Amazon Prime hizmetinden faydalanıyor ve ürünleri Amazon.com.tr ve Amazon mobil uygulamasında daha görünür ve keşfedilebilir hale geliyor. Amazon Lojistik’ten faydalanan satış ortaklarımız, Prime etiketi kazanan ürünleriyle müşterilere bedava ve hızlı teslimat ile ulaşma imkânı da yakalıyor.

Bunların yanı sıra ücretsiz olarak sunduğumuz Amazon Marka Kaydı hizmeti ile, tescilli bir ticari markası olan KOBİ’lerin fikri mülkiyetin korunmasına yardımcı oluyoruz. “IP Accelerator (Fikri Mülkiyet Hızlandırıcı)” programımız, küçük ve orta ölçekli işletmeleri Türkiye’deki güvenilir fikri mülkiyet uzmanlarından oluşan bir ağla bir araya getiriyor ve KOBİ’lerin uzmanların sunduğu hizmetlere indirimli ücretler ile erişebilmelerini sağlıyor. Programa katılan işletmeler, ticari marka tescilleri düzenlenmeden önce Amazon'un marka koruma araçlarına da erişebiliyor.

Tüm bunların yanında Amazon Reklamlar (Amazon ADS) da önemli bir destek mekanizması. Markaların müşterilere nerede olurlarsa olsunlar ulaşmalarını sağlayan reklam çözümleri hem Amazon mağazasında hem de mağaza dışında alışveriş yapanlara erişim imkânı sunuyor. Müşterilerin zaman geçirmeyi tercih ettikleri platformlarda onların dikkatini çekerek, markaların farklı cihazlar, perakende ve medya kanalları üzerinden müşteriyle buluşmasını ve etkileşim kurmasını kolaylaştırıyoruz.

Amazon Türkiye’nin KOBİ’lerin ihracatına ve büyümesine katkısı hakkında neler söylemek istersiniz?

Bugün Amazon.com.tr’de faaliyet gösteren KOBİ’ler, Amazon Türkiye aracılığıyla ürünlerini Amazon’un 21 ülkede milyonlarca müşteriye ulaştırıyor. Sadece geçen yıl platformumuz üzerinden 700 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleşti.

Türkiye’nin üretim gücünü Amazon’un küresel satış altyapısıyla birleştirerek ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Başlattığımız bu yeni kampanyanın da daha fazla girişimcinin e-ticarete katılması ve güçlü bir başlangıç yapması için önemli bir fırsat sunduğuna inanıyoruz.