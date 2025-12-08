E-ticaretin en beğenilen şirketi bu yıl da Amazon Türkiye oldu

Capital Dergisi'nin 26 yıldır sürdürdüğü "İş Dünyasının En Beğenilen Şirketleri” araştırmasına göre Amazon Türkiye, e-ticaret kategorisinde geçen yıl olduğu gibi 2025 yılında da “Türkiye'nin En Beğenilen Şirketi” seçildi. Şirket "Türkiye'nin En Beğenilen 20 Şirketi" listesinde de ilk 10 içerisindeki yerini korudu.

Müşteri memnuniyeti kategorisinde de zirvede

Araştırma, Türkiye ve sektörler için en beğenilen şirketleri belirlemenin dışında, en beğenilen şirket olmayı sağlayan performans kriterlerini de ölçümleyerek ideal şirketlerin fark yaratan performans alanlarını da belirliyor.

Müşteri odaklılığı temel prensibi olarak benimseyen ve Prime üyelik programı, geniş ürün seçkisi, hızlı teslimat ve uygun fiyatlarıyla müşterilerini yıl boyunca gülümseten Amazon Türkiye, “Müşteri Memnuniyeti” kriterinde bu yıl da birinci oldu. Şirket ayrıca “Hizmet/Ürün Kalitesi”, “Güvenilir Şirket Olma” ve “Yenilikçilik” kriterlerinde ilk 5 arasında yer aldı.



Amazon Türkiye Perakende Genel Müdürü Burak Erdem, değerlendirmesinde şunları söyledi:

“E-ticaret kategorisinde bu yıl da en beğenilen şirket seçilmek ve tüm sektörler arasında ilk 10'da yer almak bizim için büyük bir gurur. Bu başarı, ekiplerimizin müşteri odaklılık, yenilikçilik ve operasyonel mükemmellik anlayışıyla ortaya koyduğu tutarlı performansın bir sonucu. Türkiye'de müşterilerimize her gün daha iyi bir deneyim sunmak için çalışmaya devam edeceğiz.”

510 şirketten 1.500 yönetici katıldı

“İş Dünyasının En Beğenilen Şirketleri” araştırması Ağustos–Kasım 2025 tarihleri arasında online (CAWI) anket tekniği uygulanarak gerçekleştirildi. Araştırmaya 62 farklı sektörden 510 şirketi temsilen 1.500 yönetici katıldı. Ankete katılan yöneticilerden kendi şirketini dışarıda tutarak hem Türkiye geneli hem de kendi sektörü için en beğendikleri şirketleri belirtmeleri istendi. Türkiye geneli sıralama, tüm iş dünyası temsilcilerinin değerlendirmeleriyle, sektör bazlı sıralamalar ise ilgili sektördeki profesyonellerinin görüşleri alınarak belirlendi.

Müşteriler Amazon'un indirimlerine güveniyor

Öte yandan bağımsız araştırma şirket Veri Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen “Tüketici Gözünden İndirim Dönemleri ve Beklentileri Araştırması” Amazon'un kendi müşterileri arasında indirim dönemlerinde en yüksek güven sağlayan online perakendeci olduğunu ortaya koydu.

Araştırmaya göre Amazon, kendi müşterileri arasında yüzde 83 oranıyla “İndirimlerinde en güvenilir online perakendeci” konumunda bulunuyor. Bulgular ayrıca Amazon'un sunduğu kampanyalarla güçlü bir “değer algısı” oluşturduğunu da gösteriyor. Türkiye'deki e-ticaret kullanıcıları arasında son 6 ayda Amazon'dan alışveriş yaptığını belirtenlerin yüzde 86'sı, Amazon'un kampanyalarını “gerçekten değerli” bulduğunu ifade ediyor.