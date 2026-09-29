E-ticarette dev iş birliği: Ups ve Tiktok Shop iade süreçlerini kolaylaştırıyor

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Küresel kargo ve lojistik şirketi Ups, sosyal medya platformu üzerinden satış yapan Tiktok Shop ile stratejik bir ortaklık kurduğunu duyurdu. ABD genelindeki Tiktok Shop satıcılarını kapsayan bu iş birliği, tüketicilerin satın aldıkları ürünleri geri gönderme adımlarını hızlandırmayı ve karmaşayı ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

Kutusal ambalaj ve etiket zorunluluğu kalkıyor

Yeni hizmet modeli sayesinde tüketiciler, iade etmek istedikleri ürünleri herhangi bir kutuya koymadan veya adres etiketi bastırmadan doğrudan Ups noktalarına teslim edebilecek. Ürünlerin paketlenmesi ve etiketlenmesi işlemleri doğrudan kargo şubelerinde tamamlanarak hem alıcılar hem de satıcılar için operasyonel kolaylık sağlanacak.

E-ticaret rekabetinde lojistik avantajı

Sosyal medya üzerinden yapılan alışverişlerin hızla arttığı bir dönemde hayata geçirilen bu adım, Tiktok Shop platformundaki satıcıların müşteri memnuniyetini artırmayı hedefliyor. Ups ise bu hamleyle büyüyen sosyal ticaret pazarındaki lojistik payını güçlendirmeyi amaçlıyor.