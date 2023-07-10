E4 Metal Mobilyaları büyümek için alan arıyor

ALİ ŞAHİN/BURSA

Sahip olduğu geniş makine parkuru ile raf sistemleri başta olmak üzere birçok alandaki projeleri ve inovatif tasarımları hayata geçiren E4 Metal Mobilyaları bir yandan yeni arazi arayışına girerken diğer yandan da makine parkurunu güçlendirmeye devam ediyor. Halihazırdaki 4 bin 200 metrekarelik tesisin kendilerine artık yetmediğini belirten E4 Metal Mobilyaları Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Esidinç, “İhracat kapasitemizi artırmak için büyümek istiyoruz ama artan arsa maliyetleri nedeniyle yeni bir yer bulamıyoruz. Bursa’da artan arsa maliyetleri ve bununla birlikte eleman sorunu büyüme iştahı konusunda bizleri zorlayan en önemli etmen. 2022’yi 20 milyon TL’lik bir yatırımla tamamlamıştık. Bu sene 1,5 milyon Euro’luk makine yatırımı ile parkurumuzu güçlendireceğiz. Planlama doğrultusunda 10 eksen CNC tel büküm, CNC Profil delme, 5 eksen profil bükme ve CNC tel raf makinesi alacağız” dedi.

“Kendi ürünümüzü geliştireceğiz”

Yüzde 30 Alman ortaklı bir yapılarının olduğunu belirten Esidinç, “Biz kaliteli üretime odaklanmış bir firmayız. Metod bölümümüzü Ar-Ge'ye dönüştürmek için çalışmalarımızı başlattık. Şu anda sadece proje bazlı çalışan ve müşterilerin projelerini hayata geçiren bir firma olarak ön plana çıksak da Ar-Ge birimi ile birlikte kendi ürünlerini geliştiren bir kimliğe bürüneceğiz. İnce işçiliklerin bize en büyük avantaj sağlayan konu olduğunu söyleyebilirim. Büyüme planlarımız için 15 bin metrekarelik bir alana ihtiyacımız var. Üretimimizin yüzde 95’ini ihraç ediyoruz ve Almanya, Avusturya ve İsviçre ile çalışıyoruz. Şu anda bütün mevcut kapasitemiz dolu diyebilirim. Yeni yatırım yapacağımız kapasiteleri yüksek makinelerden bazılarında oluşacak boşluğu da Bursa sanayicisine hizmet ederek doldurmak istiyoruz. Profil lazer, düz lazer ve toz boya gibi makinelerimizi bu anlamda örnek verebilirim” diye konuştu.

“Hızlı aksiyon alabiliriz”

En yüksek üretim standartlarını sağlayarak, en kaliteli malzemeleri kullanıp, düzenli kalite ve güvenlik denetimleri başta Avrupa olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinde başarılı projeler hayata geçirdiklerini belirten Cenk Esidinç, “Biz daha fazla ihracat yapabilmek için büyümek istiyoruz. Teknolojiye önemli bir yatırım yaptık. ERP sisteminin tam entegrasyonu ile birlikte birçok konuda avantaj yakaladık. İhtiyacımız doğrultusunda hızlı aksiyon alabilmemiz en büyük avantajımız. Ambalajından, insan ilişkilerine ve üretim kalitesine kadar birçok kısımda çok hassas davranıyoruz. Doğa konusunda da oldukça hassasız. Mesela lazer kaynakta basınçlı hava yerine azot kullanıyor, onu da kendimiz üretiyoruz. Doğaya herhangi bir atığı olmayan çevreye duyarlı bir tesisiz” dedi.