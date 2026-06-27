EasyJet, Castlelake’in 6,5 milyar dolarlık satın alma teklifini reddetti

Avrupa genelinde geniş bir uçuş ağına sahip olan havacılık devi EasyJet, küresel havacılık sektöründe büyük yankı uyandıran milyar dolarlık dev satın alma girişimini resmen durdurdu. İngiliz havayolu firmasının yönetim kurulu, ABD merkezli Castlelake fonu tarafından hisse başına teklif edilen bedelin, şirketin uzun vadeli büyüme stratejilerini ve pazardaki gerçek gücünü yansıtmadığını açıkça ifade etti. Ancak yönetim masadan tamamen kalkmak yerine, karşı tarafa sınırlı ticari verileri inceleme fırsatı vererek pazarlıkta elini güçlendirmeyi ve daha cazip bir finansal teklifin önünü açmayı hedefliyor.

Hisse performansı ve piyasa değerlemesi

Şirketin satılacağına dair finans piyasalarında dolaşan iddialar ve reddedilen ilk teklif, borsadaki kurumsal ve bireysel yatırımcıları oldukça heyecanlandırdı. Londra Borsası'nda işlem gören EasyJet hisseleri, satın alma masasında anlaşma umutlarının sürdüğünün anlaşılmasıyla birlikte kısa sürede %8 oranında prim yaparak 5,80 sterlin sınırına kadar dayandı. Sektörü yakından takip eden piyasa kaynakları, yürütülen bu taktiksel sürecin ve bilgi paylaşımının sonucunda, Castlelake’in yeni teklifinin hisse başına 7 sterlin seviyesine kadar yaklaşabileceğini tahmin ediyor.

Milyarlarca dolarlık bu dev operasyonun önünde sadece finansal uyuşmazlıklar değil, aynı zamanda aşılması gereken çok katı hukuki bariyerler de bulunuyor. Avrupa Birliği'nin yürürlükteki havacılık mevzuatına göre, kıta genelinde serbestçe operasyon yürüten havayolu şirketlerinin hisse ve kontrol çoğunluğunun mutlaka AB vatandaşlarında kalması zorunlu tutuluyor. Yatırımcıların ve sektör temsilcilerinin en çok merak ettiği konuların başında ise Castlelake gibi yabancı bir fonun bu yasal engelleri aşmak adına nasıl bir ortaklık yapısı kurgulayacağı geliyor.

Resmi süreç ve gelecek dönem projeksiyonları

Birleşik Krallık'ta yürürlükte olan satın alma ve birleşme kuralları çerçevesinde, tarafların resmi müzakereleri yürütebilmesi için tanınan yasal mühlet 5 Temmuz 2026 tarihine kadar esnetildi. Kapalı kapılar ardında bütçe planlamaları ve yeni stratejiler üzerindeki görüşmeler fiilen başlarken, EasyJet'in doğru fiyata açık olduğunu ima eden bu kararlı duruşu, markanın piyasa değerini her geçen gün daha da yukarı çekiyor.