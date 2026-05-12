  3. eBay GameStop'un 55,5 milyar dolarlık satın alma teklifini reddetti
ABD merkezli e-ticaret şirketi eBay, video oyun perakendecisi GameStop tarafından sunulan 55,5 milyar dolarlık satın alma teklifini "inandırıcı ve cazip olmadığı" gerekçesiyle reddetti.

eBay tarafından ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) yapılan bildirimde, GameStop Üst Yöneticisi (CEO) Ryan Cohen’in şirketi satın alma yönündeki istenmeyen teklifinin reddedildiği belirtilirken, 55,5 milyar dolarlık satın alma teklifinin "inandırıcı ve cazip olmadığı" aktarıldı.

Cohen, 4 Mayıs'ta eBay hissedarlarına hisse başına 125 dolar teklif ederek, bu bedelin yarısını nakit, yarısını ise GameStop hissesi olarak ödemeyi taahhüt etmişti.

GameStop tarafından yapılan teklif, eBay'in cuma günkü borsa kapanış fiyatına göre yaklaşık yüzde 20 daha yüksek bir fiyata tekabül ediyordu. Ancak piyasa değeri yaklaşık 10 milyar dolar olan GameStop'ın, kendisinden dört kat daha değerli olan eBay'i satın almak için 20 milyar dolar borçlanma planı yatırımcılar arasında kuşkuyla karşılanmıştı.

