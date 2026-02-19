eBay’den büyük hamle: İkinci el devini satın alıyor

eBay, genç kullanıcı kitlesine erişimini güçlendirmek ve hızla büyüyen e-ticaret pazarındaki konumunu sağlamlaştırmak amacıyla ikinci el moda platformu Depop’u yaklaşık 1,2 milyar dolar bedelle satın almak üzere anlaşma sağladı.

Depop, 2021 yılında 1,6 milyar dolara Etsy tarafından satın alınmıştı. Yeni anlaşma kapsamında platform, eBay bünyesine katılacak ancak faaliyetlerini ayrı bir marka kimliğiyle sürdürmeye devam edecek.

eBay CEO’su Jamie Iannone, yaptığı açıklamada Depop’un yaklaşık 7 milyon alıcısı bulunduğunu ve bu kullanıcıların yüzde 90’ının 34 yaşın altında olduğunu söyledi. Iannone, bu satın almanın eBay’in yıllık yaklaşık 10 milyar dolarlık brüt işlem hacmine sahip moda iş kolunu önemli ölçüde güçlendireceğini vurguladı.

eBay aynı zamanda güçlü çeyrek sonuçlarını da açıkladı

Şirketin bazı kalemler hariç dördüncü çeyrek kârı hisse başına 1,41 dolar olarak gerçekleşti. Gelirler ise yıllık bazda yüzde 15 artarak 3 milyar dolara ulaştı. Piyasa beklentisi hisse başına 1,35 dolar kâr ve 2,87 milyar dolar gelir seviyesindeydi.

Bu sonuçların ardından eBay hisseleri, çarşamba günkü kapanış fiyatı olan 82,18 doların ardından, seans sonrası işlemlerde yaklaşık yüzde 7 yükseldi.

Şirket, mart ayında sona erecek döneme ilişkin olarak hisse başına kârın 1,59 dolara kadar çıkabileceğini, gelirlerin ise 3milyar dolar civarında olacağını öngördü. Analistler ise ortalama 2,79 milyar dolar gelir ve 1,48 dolar hisse başına kâr bekliyor.

Şirketin aktif alıcı sayısı artıyor

eBay’in toplam brüt işlem hacmi (GMV), dördüncü çeyrekte yüzde 10 artarak 21,2 milyar dolara ulaştı ve beklentileri aştı. Şirketin aktif alıcı sayısı ise 31 Aralık itibarıyla 135 milyon olarak açıklandı.

Depop’un 2025 yılında, 3 milyondan fazla aktif satıcı aracılığıyla yaklaşık 1 milyar dolarlık brüt satış hacmi gerçekleştirdiği belirtildi. Satın alma işleminin 2026 yılının ikinci çeyreğinde tamamlanması bekleniyor. Etsy, satıştan elde edeceği geliri kendi pazar yerine yatırım yapmak ve hisse geri alımı için kullanmayı planlıyor.