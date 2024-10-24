  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. EBEBEK 3. çeyrek bilançosunu açıkladı
Takip Et

EBEBEK 3. çeyrek bilançosunu açıkladı

2024 yılının ilk dokuz ayında Ebebek'in net kârı, geçen yılın aynı dönemindeki 552.783.792 TL'den 193.908.485 TL'ye düştü.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
EBEBEK 3. çeyrek bilançosunu açıkladı
Takip Et

2024 yılının ilk dokuz aylık dönemine ait finansal sonuçlarını açıklayan Ebebek'in net kârı, geçen yılın aynı dönemindeki 552.783.792 TL'lik seviyeden 193.908.485 TL'ye geriledi.

Aynı dönemde, Ebebek 1.483.139.000 TL FAVÖK elde etti. FAVÖK marjı ise yüzde 11,60 seviyesinde gerçekleşti. Şirketin brüt kâr marjı yüzde 34,82 olurken, ROIC yüzde 24,86 seviyesinde bulunuyor.

Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü duyurduKahramanmaraş'ta korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü duyurduGündem

 

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Bazı etkinlikler iptal edildiMilli Savunma Bakanlığı duyurdu: Bazı etkinlikler iptal edildiGündem

 

Şirket Haberleri
TMO, PTTAVM üzerinden yurt dışına satışa başlıyor
TMO, PTTAVM üzerinden yurt dışına satışa başlıyor
Akbank, 3. çeyrek bilançosunu açıkladı
Akbank, 3. çeyrek bilançosunu açıkladı
Rekabet, Stellantis'in Tofaş tarafından devralınmasına onay vermedi
Rekabet, Stellantis'in Tofaş tarafından devralınmasına onay vermedi
Koddata iş ortakları toplantısında markalarını tanıttı
Koddata iş ortakları toplantısında markalarını tanıttı
Nasdaq, 306 milyon dolar kar etti
Nasdaq, 306 milyon dolar kar etti
Türk kadın girişimciden dünyada bir ilk: ‘Şifalı ayakkabı’
Türk kadın girişimciden dünyada bir ilk: ‘Şifalı ayakkabı’