EBEBEK 3. çeyrek bilançosunu açıkladı
2024 yılının ilk dokuz ayında Ebebek'in net kârı, geçen yılın aynı dönemindeki 552.783.792 TL'den 193.908.485 TL'ye düştü.
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2024 yılının ilk dokuz aylık dönemine ait finansal sonuçlarını açıklayan Ebebek'in net kârı, geçen yılın aynı dönemindeki 552.783.792 TL'lik seviyeden 193.908.485 TL'ye geriledi.
Aynı dönemde, Ebebek 1.483.139.000 TL FAVÖK elde etti. FAVÖK marjı ise yüzde 11,60 seviyesinde gerçekleşti. Şirketin brüt kâr marjı yüzde 34,82 olurken, ROIC yüzde 24,86 seviyesinde bulunuyor.
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