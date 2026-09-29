Ebebek bağlı ortaklığını 55,4 milyon TL’ye sattı

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Ebebek Mağazacılık, bağlı ortaklığı Tuna Çocuk Gereçleri Anonim Şirketi'ndeki paylarının tamamının satışını gerçekleştirdi.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Ebebek'in yüzde 100'üne sahip olduğu Tuna Çocuk Gereçleri'ndeki tüm paylar, toplam 55 milyon 421 bin TL bedelle altı gerçek kişiye devredildi.

Satış işlemi, Ebebek Yönetim Kurulu'nun 23 Eylül 2026 tarihli kararı doğrultusunda gerçekleştirildi. Pay devri 24 Eylül'de tamamlanırken, işlemle birlikte Ebebek'in Tuna Çocuk Gereçleri'ndeki ortaklığı tamamen sona erdi.

Üretim faaliyetleri şubatta durdurulmuştu

Tuna Çocuk Gereçleri'nin üretime ilişkin operasyonları daha önce durdurulmuştu.

Ebebek Yönetim Kurulu, kârlılık ve verimlilik kriterleri çerçevesinde yaptığı değerlendirme sonucunda üretim faaliyetlerinin durdurulmasına karar vermiş ve söz konusu karar 25 Şubat 2026'da KAP aracılığıyla kamuoyuna açıklanmıştı.