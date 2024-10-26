ebebek’in 2024 3. çeyrek finansalları açıklandı

ebebek 2024 3. çeyrek finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bir açıklama ile paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, şirket 2024 yılının 9 ayını 12,7 milyar TL ciro ile kapattı. 9 aylık net karı 184 milyon TL olan ebebek’in FAVÖK’ü ise 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 181 artış göstererek 1,5 milyar TL oldu. 257 mağazaya ulaşarak 2024 yılında ziyaretçi sayısını 37 milyona çıkaran ebebek, internet sitesinde de yaklaşık 97 milyon ziyaretçiyi ağırladı. ebebek artan ziyaretçi sayısıyla paralel olarak sattığı toplam ürün adedini 2023 yılının 9 ayında yaklaşık 61 milyondan, 2024 yılının aynı döneminde 68 milyona yükseltti.

Yılı başarıyla kapatmaya yönelik stratejik adımlar

Ebebek Mağazacılık A.Ş. Grup CEO’su Halil Erdoğmuş, konuya ilişkin şu bilgileri verdi:

“Şirketimizin 2024 yılının ilk yarısındaki mağazalaşma hızını koruyarak, 2024 yılının 3. çeyreği sonu itibarıyla mağaza sayımızı 257’ye çıkarmış bulunmaktayız. 2024 yılının 3. çeyreğinde mağazalarımızdaki ziyaretçi sayısı 12,3 milyona ulaşırken, ebebek.com sitemizde toplam 31,9 milyon ziyaretçi ağırladık. Aynı dönemde satılan ürün adedi, 2023 yılının 3. çeyreğine göre yüzde 9 artış göstererek 22,7 milyona ulaştı. Enflasyon muhasebesi öncesi finansal tablolarımıza göre, 2024 yılının 3. çeyreğinde hasılatımız, 2023 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 72 oranında, FAVÖK’ümüz ise yüzde 95 oranında artış göstermiştir. Enflasyon muhasebesi uygulamaları çerçevesinde hazırlanan finansal tablolarımızda ise aynı dönemde hasılatımız yüzde 11 artmış, FAVÖK’ümüz ise yaklaşık 9 katına çıkmıştır. Yılın geri kalanında, yurt içinde büyümemizi sürdürürken, yurt dışı atılımlarımız için de çalışmaya devam edeceğiz. İngiltere pazarında mağazalaşma stratejimiz doğrultusunda, 2025 yılının ilk çeyreğinde Londra’da açmayı hedeflediğimiz 3 mağazamız için kira sözleşmelerimizi imzaladığımızı, ayrıca Kuzey Irak'ta Erbil, Süleymaniye ve Duhok şehirlerinde mağaza açma için fizibilite çalışmalarına başladığımızı daha önce duyurmuştuk. Yılın son çeyreğine girerken 9 ayda gösterdiğimiz başarıyı sürdürerek 2024’ü başarılı sonuçlarla kapatacağımıza inanıyorum.”