ebebek’in 2024 yılı 1. çeyrek finansalları açıklandı: 3.6 milyar TL hasılat ile kapattı

Anne-bebek ürünleri sektörünün öncü markası ebebek, 2024 yılının ilk çeyrek finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama ile paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, ebebek’in 2024'ün ilk çeyreğinde hasılatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 3.6 milyar TL'ye yükseldi. Yılın ilk çeyreğinde şirketin net karı ise 53 milyon TL oldu. ebebek ilk çeyrekte, FAVÖK’ünü geçen yılın aynı dönemine göre 2.5 puan artırarak 128 milyon TL’ye çıkardı.

2024 yılının ilk üç ayında yeni 8 mağaza açılışı ile toplam 242 mağazaya ulaşarak ziyaretçi sayısını geçen yılın aynı dönemine göre 11 milyon 458 bin 526 ‘dan 12 milyon 211 bin 919 kişiye çıkaran ebebek, internet sitesinde de yaklaşık 37.5 milyon ziyaretçiyi ağırladı. ebebek artan ziyaretçi sayısıyla paralel olarak sattığı toplam ürün adedini 19.9 milyondan 21.8 milyon adede yükseltti.

"Kurumsal mirası koruma yönünde stratejik adımlar attık"

ebebek Mağazacılık A.Ş. Grup CEO’su Halil Erdoğmuş 2024 yılı birinci çeyrek finansal sonuçlarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:

”Eylül 2023'te gerçekleştirdiğimiz halka arzımızın ardından, enflasyon muhasebesine göre hazırlanmış 2024 yılına ait ilk yıllık finansal sonuçlarımızı ve faaliyet raporumuzu yayınladık. Büyümeyle kapattığımız 2023 yılının ardından, 2024 yılına hızlı bir giriş yaparak ilk çeyreğin sonunda 242 mağazaya ulaştık. Geçen yıl olduğu gibi bu yılın ilk çeyreğinde de hem mağaza hem de ziyaretçi sayımızı artırdık, bu da satış adetlerine yansıdı. 2024 yılının ilk çeyreğinde ziyaretçi sayımız 11,4 milyondan 12,2 milyona çıkarırken ebebek.com sitemizde de yaklaşık 37,4 milyon ziyaretçi ağırladık. Bu sayede sattığımız toplam ürün adedi 19,9 milyondan 21,8 milyona yükseldi. Yaşanan ekonomik dalgalanmalara rağmen bebeveyn odaklı stratejimizi başarıyla uygulamaya devam ettik. Verimliliğe ve risk yönetimine her zamankinden daha fazla önem vererek faaliyetlerimizi sürdürdük. ebebek olarak dijital ve fiziksel mağazacılık alanında yatırımlarımıza devam ediyoruz”