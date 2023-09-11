Ebeveynler, okul yolu güvenliğini mobil teknolojiyle sağlıyor

Okula giderken ya da eve dönerken çocuklarının konumunu anlık olarak görmek isteyen ebeveynler mobil uygulamalara yöneliyor. Fakat konu çocuklar olduğunda mobil dünyada kişisel bilgilerin korunması kritik bir noktada bulunuyor. Findmykids, çocuklarının konumunu görmek için mobil uygulama seçen anne babaların sertifikalı ve çocuklara rahatsızlık vermeyen çözümleri tercih etmesi gerektiğini belirtiyor.

Ebeveynlerin çocuklarının güvenliğine ilişkin soruları günümüz teknolojisinde yanıt buluyor. Çocuklar ve ailelere yönelik konum takip ve etkinlik izleme uygulaması Findmykids, gelişmiş özellikleriyle tüm bu sorulara ve daha fazlasına yanıt verirken hem anne babalar hem de çocuklar için gün boyunca daha fazla güvenlik ve özgürlük sağlıyor.

Çocuğun yerini harita üzerinde anlık olarak gösteriyor

Dünya genelinde 3,5 milyondan fazla ebeveynin kullandığı mobil uygulama Findmykids, çocukların konumunu anne babalarına harita üzerinde anlık olarak gösteriyor. Bunun yanı sıra anne babalar çocuğun telefona yanıt vermediği ya da telefonunun sesini kapadığı durumlarda bile yüksek sesle zilini çaldırabiliyor, şarj seviyesini takip edebiliyor, telefonunda hangi mobil uygulamayı ne kadar kullandığını görebiliyorlar.

Gerçek zamanlı konum takip uygulamalarının okulların açılmasıyla birlikte anne babaların en büyük yardımcısı olduğunu söyleyen Findmykids Ülke Müdürü Neşen Yücel , “Ülkemizde 120 bini aşkın anne baba tarafından kullanılan Findmykids hayatı kolaylaştırırken ebeveynlerin endişelerini de ortadan kaldırıyor. Birçok anne baba, ‘Çocuğum gün içinde sürekli kendisini aramamdan hoşlanmıyor ama aramadan da duramıyorum çünkü merak ediyorum’ diye düşünüyor. Anne babası tarafından sürekli aranan çocuk sıkılıyor. Neticede de aramalara yanıt verilmemesi, telefonun sessize alınması gibi sonuçlar ortaya çıkıyor. Yani her iki taraf da olumsuz etkileniyor. Findmykids kullanan aileler bu açıdan çok rahatlıyor, çünkü güvenlik konusundaki endişeler ortadan kalkıyor. Ayrıca, kullanıcılarımızdan gelen teşekkür mesajlarında da gördüğümüz gibi, okul servisinde unutulma ya da kaybolma gibi tehlikeli durumlarda, gerek konum takibi gerekse acil durum mesajı gönderebilme özellikleri tam anlamıyla hayat kurtarıyor.” şeklinde konuştu.

Çocuk güvenliği uygulamasının olmazsa olmazları

Anne babaların çocuk güvenliğine yönelik mobil uygulamalardan giderek artan oranlarda yararlandığı belirten Yücel, bu konuda pek çok uygulama bulunduğuna dikkat çekti.

Ebeveynlerin mobil uygulama seçerken kişisel güvenlik özelliklerine dikkat etmeleri gerektiğini söyleyen Yücel, çocuklarının güvenliği için mobil uygulamalardan yararlanmayı tercih edecek anne babalara yönelik önerilerini şu önerilerde bulundu: “Ebeveynler öncelikle çocuklarına bir telefon verip vermeyeceklerinin kararını almalı. Bu tamamen kişisel tercihleri. Eğer çocuğun yaşının telefon kullanmak için küçük olduğunu düşünüyorlarsa GPS saati, yani çocuklar için olan bir akıllı saat kullanabilirler. Kullanılacak mobil uygulamanın çocuk güvenliğine yönelik olarak hazırlanmış ve kişisel güvenlik konusunda sertifikalandırılmış olması gerekir. Tercih edilecek mobil uygulamanın ‘olmazsa olmaz’ diyebileceğimiz özelliklerinden biri çocuk gizliliği ve güvenliği alanında uluslararası standartları karşılamasıdır. Gerçek zamanlı ve isabetli konum takibi diğer bir önemli konu. Çocuğun takip ettiği rotaları geçmişe dönük görebilme özelliğinin bulunması ve çocuk, anne babanın belirlediği konumlara ulaşınca ya da ayrılınca bildirim gönderebilmesi de gerekir. Güvenlik için bir diğer önemli nokta ise çocuğun telefonu sessizde bile olsa anne babanın kolayca yüksek sesle çaldırabilmesi. Bunların yanı sıra uygulamanın çocuğun cihazının pil seviyesini gösterebilmesi de oldukça işlevsel bir özelliktir. Uygulamada çocuğun tehlike anında anne babasına kolayca SOS sinyali gönderebilmesi özelliği de bulunmalı. Kullanılacak uygulamanın çocuğun telefonunda mobil uygulama ve sosyal medya kullanımına ilişkin istatistikleri göstermesi de ebeveynler açısından kullanışlı ve önemli bir özelliktir.”

İçerik, B2Press tarafından hazırlanmıştır.