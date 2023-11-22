EBRD Başkanı Renaud-Basso’dan SASA’ya ziyaret

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Yönetim Kurulu Başkanı Odile Renaud-Basso, SASA Polyester yetkilileri ile bir araya gelerek şirketin Adana’da yapımı devam eden tesisini gezdi. SASA Polyester, Adana’da yapımı süren saflaştırılmış (PTA) üretim yatırımının finansmanı için JP Morgan’dan sağladığı 590 milyon euro krediye ilave olarak ve aynı paket içinde, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 75 milyon euroluk kredi anlaşması imzalamıştı.

Yatırım tamamlandığında Türkiye’nin petrokimya üretiminde dışarıya bağımlılığını azaltacak ve ithal ikamesi sağlayacak. PTA, polyester polimerlerinin (polyester elyaf ve iplik, PET şişe, film gibi) üretiminde hammadde olarak kullanılan bir petrokimyasal ürün.

Yatırım, EBRD’nin ÇSY temelli öncelikleriyle de uyum içinde

Tam kapasite ile çalıştığında 1 milyon 750 bin tona kadar ulaşacak PTA yatırımı, bu alanda Türkiye’nin ve yakın bölgenin en büyük üretim tesisi olacak. Yatırımda kullanılan ileri teknoloji sayesinde üretim sırasında açığa çıkan ısı tesisin gereksinim duyduğu elektrik enerjisini sağlamaya yeterli olacak. Bu bakımdan çevre dostu bir yatırım olarak EBRD’nin çevresel, sosyal, yönetişim (ÇSY) temelli öncelikleriyle de uyum içinde.

SASA, uluslararası ÇYS risk derecelendirme kuruluşu Sustainalytics tarafından, Çevresel, Sosyal ve Yönetişim başlıkları altında gerçekleştirilen değerlendirilme sonucunda, Haziran 2023’te dünya genelinde 561 kimya şirketi arasında 6. sırada yer aldı. Konuya ilişkin SASA şirket yetkilileri, ilerleyen dönemde EBRD ile işbirliğini daha geniş boyutta sürdürmeyi hedeflediklerini, EBRD Başkanı Renaud-Basso’nun ziyaretinin de bu bağlamda önemli olduğunu ifade etti.