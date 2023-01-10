EBRD, Elba Bant'ın azınlık hissesini satın aldı

EBRD, yerel özel sermaye şirketi Mediterra Capital Partners ile birlikte Türkiye'nin önde gelen koruyucu film ve yapışkan bant üreticisi Elba Bant Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin azınlık hissesini satın aldı. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) sermaye yatırımı tutarının 9,9 milyon Euro olduğu belirtildi

EBRD'den yapılan açıklamaya göre proje, iyileştirilmiş yönetim ve kurumsal yapılar ve işletmenin stratejik yönelimindeki iyileştirmeler yoluyla Elba Bant'a daha rekabetçi ve ihracat odaklı hale getirerek, gelişimini destekleyecek.