EBRD, Enerjisa Üretim'e sürdürülebilirlik bağlantılı kredi sağlayacak

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Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Enerjisa Üretim'e 150 milyon dolara kadar sürdürülebilirlik bağlantılı kredi sağlayacak.

Açıklamaya göre, uzun vadeli finansman, yenilenebilir enerji yatırımlarında kullanılan kısa vadeli borçların yerine geçecek. Kredinin Enerjisa Üretim'in bilançosunu güçlendirmesine ve yenilenebilir enerji kapasitesini genişletme programını sürdürmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Yatırımın, yerli yenilenebilir enerji üretimindeki ilave kapasiteyi destekleyerek Türkiye'nin enerji arz güvenliğine de katkıda bulunacağı belirtildi.

Enerjisa Üretim, 37 santralde yaklaşık 4,7 gigavat kurulu güce sahip bulunuyor. Şirketin portföyünde termik varlıkların yanı sıra hidroelektrik, rüzgâr ve güneş enerjisi santralleri yer alıyor.

Kredi kapsamında Enerjisa Üretim, yenilenebilir enerji kurulu gücünü artırmayı ve karbondioksit emisyonlarını azaltmayı taahhüt ettiği de kaydedildi.