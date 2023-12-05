EBRD ile Mplus Group arasında 60 milyon Euro'luk anlaşma

EBRD’nin Güneydoğu Avrupa’da teknoloji alanında gerçekleştirdiği en büyük yatırımı olan anlaşma; grubun BPO iş süreçlerinin satın almalar ve organik büyüme yoluyla daha fazla genişlemesini desteklerken, verimlilik ve istihdamın artırılmasına katkı sağlayacak.

EBRD, Hırvatistan'daki en büyük öz kaynak yatırımlarından biri olan ortaklık kapsamında, grubun BPO süreçlerini yürüten MPlus Croatia’nın %28,3 hissesine sahip oldu. Anlaşmanın ardından, şu anda %68,7 hisseye sahip olan Mplus Group, %59,7 hisse ile çoğunluk ve kontrol sahibi hissedar olarak kalmaya devam edecek olup, Mid Europa Partners ise işletmeyi azınlık yatırımcı olarak desteklemeye devam edecektir.

“Sadece finansal değil, stratejik değer temelli bir ortaklık”

Mplus Türkiye & MENA CEO ve Mplus İcra Kurulu Üyesi Banu Hızlı, yatırıma ilişkin şu değerlendirmede bulundu: "EBRD’nin grubumuza yatırımı ile, Mplus olarak stratejik sektörlerde ve coğrafyalarda gerçekleştireceğimiz yeni satın almalar ve yatırımlarla büyüme yolculuğumuzu hızlandırıyoruz. Bu adımlar, yenilik ve mükemmellikteki liderliğimizi daha da pekiştirecek” dedi.

“Mplus, iş süreçleri dış kaynak kullanım segmentinin liderlerden biri”

EBRD'nin Orta Avrupa Bölgesi Direktörü Mark Davis ise, "Mplus, dünya genelinde 60’a yakın ülkede hizmet sunan, iş süreçleri dış kaynak kullanım segmentinin liderlerden biri. Mplus gibi yenilikçi ve bölgesel büyüme odaklı bir şirkete böyle bir yatırım yapmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Yatırımla aynı zamanda Hırvatistan ekonomisinin gelişimini destekleme taahhüdümüzü de yerine getiriyoruz" dedi.