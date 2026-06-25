EBRD, TAB Gıda'daki tüm paylarını sattı

TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) şirkette sahip olduğu payların tamamını sattığını duyurdu.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre EBRD, şirket sermayesinin yüzde 3,52'sini temsil eden 9,2 milyonun üzerindeki payı B Grubu payını yurt dışında yerleşik nitelikli kurumsal yatırımcılara devretti.

Satış işlemi hisse başına 218 TL fiyat üzerinden gerçekleştirildi.

Söz konusu fiyat, hissenin son kapanış fiyatına göre yaklaşık yüzde 7,98 iskontoya işaret etti.

Pay satışının ardından EBRD'nin yaklaşık 2 milyar TL brüt satış geliri elde etmesi bekleniyor.