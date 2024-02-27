EBRD ve Truffle Capital’den Türk şirkete yatırım kararı

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ikinci, Truffle Capital de ilk kez Türk finansal teknoloji firması DG Pays'e yatırım yapma kararı aldıklarını açıkladı. Yatırım yapma kararına ilişkin Türkiye'nin Londra'daki Büyükelçilik Rezindası'nda basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıya Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, EBRD Türkiye Yöneticisi Arvid Tuerkner, Truffle Capital CEO Bernard-Louis Roques ve DG Pays CEO'su Serkan Ömerbeyoğlu katıldı.

Söz konusu yatırım, Türkiye'ye finansal teknoloji (fintek) alanında yapılan en önemli uluslararası yatırımlardan biri olma özelliğini taşıyor.

EBRD Türkiye Yöneticisi Tuerkner, EBRD'nin, DG Pays'e yönelik ikinci yatırım kararı almasından memnuniyet duyduğunu ifade ederek, bunun büyük başarı olduğunu dile getirdi.

EBRD'nin fintek alanında Türkiye'de yatırımlar yaptığını kaydeden Tuerkner, DG Pays ile ortaklığı devam ettirmeyi dört gözle beklediklerini söyledi.

Tuerkner, Türkiye'nin, EBRD için çok önemli bir ülke olduğunu, yatırım ve piyasa açısından büyük potansiyeli bulunduğunu dile getirdi.

"Avrupa'dakine benzer şekilde Türkiye'de rekabetçi bir ortam var"

Truffle Capital CEO'su Bernard-Louis Roques de fintek alanında önde gelen bir şirket olduklarını belirterek, 2014'te Avrupa'da bu alanda öncülük ettiklerini söyledi.

Bu yatırımın Türkiye'deki ilk yatırımları olduğunu aktaran Roques, yatırım yapılan şirketlerdeki girişimcilerin kalitesinin ve geçmişinin öne çıktığını ifade etti.

Roques, şirketin üretim ve hizmet alanlarında çalıştığını ve uluslararası hale gelmeye başladığını kaydederek, gelişmelerin boyutunun ve kalitesinin etkileyici olduğunu dile getirdi.

Türkiye'de teknik kaynak sağlayan şirket olduklarını aktaran Roques, Avrupa'dakine benzer şekilde Türkiye'de de rekabetçi bir ortam olduğunu söyledi.

"Türkiye Orta Doğu'ya erişimde önemli"

Bernard-Louis Roques, bundan çok etkilendiklerini vurgulayarak, "Şirketin Türkiye'de bulunmasının kazançlarından biri de Orta Doğu'ya erişimin ön cephesi olması. Bu, genel olarak Avrupa'dansa Türkiye'den daha başarılı şekilde yürütülen bir şey." dedi.

Benzer piyasalarda Avrupalı şirketlerle de görüştüklerini bildiren Roques, DG Pays'in şu anda Avrupalı ortaklardan daha büyük olduğunu ve o bölgeye de erişimi bulunduğunu ifade etti.

Roques, aynı zamanda DG Pays'in Orta Doğu'ya da daha iyi bir erişimi olduğunu belirterek, bunun çok iyi bir kombinasyon olduğunu söyledi.

Türkiye'deki yatırım konusunda bölgede harika bir itibarı olan EBRD'nin halihazırdaki desteğinin önemli olduğuna işaret eden Roques, bu yatırımda potansiyel olduğuna inandıklarını kaydetti.

"Şirket değerimiz 600 milyon doların üzerine geldi"

DG Pays CEO'su Serkan Ömerbeyoğlu da Roques'in Avrupa pazarındaki büyük tecrübesi nedeniyle ondan çok şey öğrenebileceklerini söyledi.

Henüz çok genç bir şirket olarak DG Pays ile 7 yıl içinde hızla büyüyerek önde gelen bir teknoloji şirketi haline geldiklerini anlatan Ömerbeyoğlu, "Son 2 yıl içinde yatırım değerlememizi katlayarak yabancı yatırımları ülkemize getirmeye ve şirketimizin değerini daha da yukarı taşımaya devam ediyoruz. Son olarak aldığımız yatırımlarla şirket değerimiz 600 milyon doların üzerine geldi. Türkiye ve yurt dışında güçlü büyümemizi sürdürerek fintek sektöründe globalde kritik bir oyuncu olma hedefimizle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Fintek en çok işlem gerçekleşen dikeylerden biri oldu"

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu da Türkiye'nin büyüyen ekonomisine ve stratejik konumuna vurgu yaparak, şunları kaydetti: "Ülkemizdeki erken aşama teknoloji yatırımlarında 2023 yılında toplam 325 işlem gerçekleşirken, 33 yatırım turu ile fintek en çok işlem gerçekleşen dikeylerden biri oldu. Ülkemizin teknoloji ekosisteminin en önemli gücü yetenekli girişimcileri ve nitelikli çalışanlarından kaynaklanmaktadır. Sektörün önemli oyuncularından biri olan DG Pays'in aldığı bu uluslararası yatırım, ülkemizin potansiyeline olan inancı ve ülkemize yönelik artan yatırımcı ilgisini de göstermektedir."