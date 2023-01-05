EBRD'den Akkim'in epoksi reçine yatırımına 15 milyon Euro finansman

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Akkim Kimya'ya Türkiye'nin ilk yerel epoksi reçine üretim tesisinin kurulmasına yönelik 15 milyon Euro kredi sağlayacak.

EBRD'den yapılan açıklamaya göre; krediden elde edilen gelir, Akkim'in Yalova tesisinde yıllık toplam 68 bin ton üretim kapasitesiyle sıvı epoksi reçine (LER), katı epoksi reçine (SER) ve epiklorohidrin (ECH) üretmesini sağlayacak.

Tesis tamamlandığında Akkim, yıllık 50 bin ton ithalata bağımlı olunan epoksi reçine ürününün Türkiye'deki ilk yerel üreticisi olacak. EBRD finansmanı, Akkim'in müşteri tabanını havacılık, yenilenebilir enerji ve elektronik gibi yeni sektörlere doğru çeşitlendirmesine olanak tanıyacak.



100 milyon dolarlık yatırım planlanıyor

Akkim Kimya, ağustos ayında yaptığı açıklamada, Yalova’da 100 milyon dolarlık bütçeye sahip, Türkiye’nin ilk epoksi reçine üretim tesisi için yatırıma başladığını duyurmuştu. Epoksi reçineler sanayi boyaları, elektrostatik toz boyalar, havacılık ve savunma sanayi, rüzgâr türbini kanatları, elektrik ve elektronik sektörü ile tüm kompozit uygulamalarında stratejik girdi olarak kullanılıyor. Dünyada yaygın olan petrokimya türevleri yerine, bitkisel ve doğal kaynakları kullanacak ürünler, Avrupa’da “Yeşil Epoksi Reçineler” olarak adlandırılıyor. Şirket, bu alandaki ithalatı ikame ederek cari açığın azalmasına her yıl 200 milyon dolar katkı sağlamayı hedefliyor.