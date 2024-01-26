EBRD’den Arçelik’in Mısır’daki iştirakine 50 milyon dolarlık kredi

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Arçelik’in Mısır’daki yüzde 100 bağlı ortaklığı Beko Egypt Home Appliances Industries LLC’ye (Beko Mısır Ev Aletleri) finansman desteği sağlayacak.

Beko Mısır Ev Aletleri, 50 milyon dolarlık finansman ile Ash Sharqiyah, 10th of Ramadan City'deki Sanayi Bölgesi'nde ilk fabrikasını kuracak.

Kurulacak tesis yılda 600 bin adet buzdolabı ve 500 bin adet fırın üretim kapasitesine sahip olacak.

Üretimin yüzde 60'ı Avrupa ülkeleri, Ortadoğu ve Afrika dahil olmak üzere çeşitlendirilmiş pazarlara ihracata yönlendirilecek.

Projenin toplam yatırım maliyeti yaklaşık 100 milyon dolar olarak belirlendi ve tesisin 2024 yılının ilk yarısında faaliyete geçmesi bekleniyor.