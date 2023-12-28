EBRD’den Borusan Lojistik'e 33,2 milyon dolar kredi

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Borusan Lojistik Dağıtım Depolama Taşımacılık ve Ticaret A.Ş.'ye (Borusan Lojistik) rekabet gücünü artırmaya yönelik tedbirler de dahil olmak üzere şirketin yatırım harcamalarını finanse etmek üzere 33,2 milyon dolar tutarında kredi sağlıyor.

İmalat, makine ve güç sistemleri, otomotiv, lojistik ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren ve Türkiye'nin en büyük holdinglerinden biri olan Borusan Holding’in iştiraki olan Borusan Lojistik, Türkiye'de ve dünyada kapsamlı tedarik zinciri çözümleri ve üçüncü taraf lojistik hizmetlerinin yanı sıra Türkiye'nin Güney Marmara bölgesindeki Gemlik ilçesinde bulunan Borusan Limanı'nda liman yönetimi hizmetleri sunuyor.

Operasyonlarında kadın istihdamını artırma taahhüdü

Kredi gelirleri, Borusan Lojistik'in Borusan Limanı'nın tesislerini iyileştirmek ve genişletmek, şirketteki dijitalleşmeyi hızlandırmak ve lojistik filosunu yenilemek için yapacağı çeşitli yatırımları finanse etmek için kullanılacak.

Proje, genel kargo ve proje kargo hizmetlerini iyileştirmek için kalite iyileştirmelerini ve kapasite artışını destekleyerek Borusan Limanı'nın havza alanında artan talebe yanıt veriyor. Dijitalleşme yatırımlarının Borusan Lojistik'in dijital yeteneklerini, hizmet sunumunu ve fiyatlandırma yöntemlerini doğrudan artırması ve üçüncü taraf lojistik işinin gelir ve kârlılık artışına katkıda bulunması bekleniyor. Ayrıca proje kapsamında Borusan Limanı, operasyonlarında kadın istihdamını artırmayı taahhüt etti.