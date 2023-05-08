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EBRD'den, Mav Elektrik'e 25 milyon euroluk finansman

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), yenilenebilir biyokütle enerjisinin desteklenmesi amacıyla enerji şirketi Mav Elektrik'in kullanımı için 25 milyon euroluk finansman sağlandığını bildirdi.

Haber Merkezi
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EBRD, 25 milyon euroluk kredinin, kanatlı hayvan atıklarının enerji üretiminde değerlendirilmesinin planlandığı Arıkçayırı Biyokütle Santrali'nin inşasında kullanılacağını belirtti.

Açıklamada, Mav Elektrik'in bağlı bulunduğu Gülsan Holding'in, bankanın halihazırda müşterilerinden olduğu, Gaziantep'te tekstil, enerji, otomotiv ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösterdiği kaydedildi.