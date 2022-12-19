EBRD’den Rönesans'a 75 milyon euro kaynak

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) Rönesans Sağlık Yatırım’a hastane kamu-özel ortaklığı (PPP) yatırımları için sağlayacağı 75 milyon euroluk finansman için imzalar atıldı.

Finansman gelirleri, EBRD'nin kurumsal yönetişim ve iklim riski yönetimini geliştirme yaklaşımı doğrultusunda Rönesans Sağlık Yatırım'ın yatırım harcamalarının finansmanında ve genel kurumsal amaçlar için kullanılacak. Rönesans'ın Türkiye'de tamamlanan ve devam eden sağlık projelerinde toplam 9 bin yatak kapasitesi bulunuyor.

Kurumsal yönetim ve sürdürülebilir kalkınmanın en yüksek standartlarını takip eden Rönesans Holding ve Rönesans Sağlık Yatırım, EBRD iş birliği sürecinde kurumsal yönetişim ve iklim riski yönetimini geliştirmek için kapsamlı bir Çevresel ve Sosyal Eylem Planı uygulayacak.

Ayrıca, Rönesans Sağlık Yatırım, daha önce EBRD, IFC ve CDC (Birleşik Krallık'ın eski kalkınma finans kurumu) tarafından hazırlanan kılavuz belgeye uygun olarak toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve taciz konusunda uygulanabilir adımlar atacak.

Öte yandan, Rönesans Sağlık Yatırım’ın Fransız Meridiam Uluslararası Yatırım Fonu ve Japon Sojitz ile beraber hayata geçirdiği 5 hastanenin tümü LEED GOLD sertifikasına sahip olup Meridiam, Samsung C&T ve İstanbul Portföy ile hayata geçireceği yeni sağlık yatırımının da LEED sertifikası alması planlanıyor.

EBRD, 2009 yılından bu yana Türkiye'de neredeyse tamamı özel sektöre olmak üzere yaklaşık 17 milyar avro yatırım yaptı. EBRD'nin 7,3 milyar avroluk Türkiye portföyü, Banka'nın yatırım yaptığı 38 ekonomi arasında en büyüğü.

"EBRD ile uzun soluklu iş birliğimizi güçlendirdik"

Konuyu değerlendiren Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı İpek Ilıcak Kayaalp, sağlık sektöründeki yatırımları çerçevesinde EBRD ile uzun soluklu iş birliklerini güçlendirdiklerini belirterek, "Türkiye'de sosyal donatı projelerine yapılan yatırımlara büyük önem veriyoruz. Özellikle EBRD'nin sağlık altyapı çalışmalarına desteği ve şirketimize olan güveni çok değerli." ifadelerini kullandı.

Kayaalp, Rönesans Holding'in, 30 ülkedeki şirketleri ile gerçekleştirdiği yatırım ve satın almalarını sadece sağlık sektöründe değil, enerji ve endüstriyel tesislerde de sürdürdüğünü aktararak, şunları kaydetti: "Rönesans olarak en büyük önceliğimiz, insana değer katmak, sürdürülebilir bir geleceği odağımıza almak. Toplumsal kalkınmayı ve yeşil, düşük karbonlu yatırımları destekleyen bu ve benzeri finansmanlar, sürdürülebilirliğe daha çok odaklanmamıza imkan tanıyor. Rönesans Holding olarak sağlık, sanayi ve enerji başta olmak üzere yeni yatırımlarımızda sınıfının en iyisi verimli teknolojileri kullanarak karbon salınımını minimumda tutmayı hedefliyoruz. Bu projenin ve EBRD iş birliğinin bizim için en önemli yönlerinden biri toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve taciz konusunda yapacağımız çalışmalar. Daha önce de gerçekleştirdiğimiz pilot çalışmalarla Rönesans'ın insan kaynakları süreçlerini, politika ve prosedürlerini sözleşmeli pozisyonlar da dahil olacak şekilde kapsamlı biçimde güçlendirerek sağlık sektöründe kadınlar ve erkekler için eşit fırsatların teşvik edilmesini sağladık. Şimdi, çalışmalarımızı daha da genişleteceğiz."

"Bu proje, şirketin sürdürülebilirlik performansını artıracak"

EBRD Türkiye Yönetici Direktörü Arvid Tuerkner ise Rönesans ile uzun bir ortaklık geçmişleri olduğunu ve bu projede onlarla birlikte çalışmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Tuerkner, "Bu proje, hastane altyapı yatırımlarını güçlendirerek şirketin ülke genelindeki en geniş sosyal altyapı ve kamu-özel iş birliği platformuna dönüşümünü sağlayacaktır. Bunun yanı sıra bu proje, Rönesans Sağlık Yatırım'ın finansal dayanıklılığını ve sürdürülebilirlik performansını da artıracak. Rönesans'ın tüm çalışmalarının Türkiye'deki sosyal altyapı projelerine büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.