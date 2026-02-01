EBRD’nin Avrupa Konut Zirvesi’ne Türkiye’den İnanç Kabadayı katılacak

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), salı günü Avrupa’nın konut sorununu ele almak için özel sektör liderleri, yatırımcılar, üst düzey kamu yetkilileri ve uygulayıcıları bir araya getiren yüksek düzey bir Konut Forumu düzenleyecek.

Forum’da, Orta ve Doğu Avrupa ile Baltık ülkelerinde sürdürülebilir, uygun fiyatlı ve kapsayıcı konutların hızlı şekilde nasıl artırılabileceği tartışılacak.

Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, düzenlenecek Konut Forumu’nda (Housing Forum) Türkiye’yi temsil edecek.

Öğle sonrası gerçekleşecek ‘Gayrimenkulde Kurucular’ panelinde konuşacak Kabadayı, konut üretimi, kentsel dönüşüm ve karma kullanımlı projelere yön veren bir kurucu olarak, konut arzının nasıl ölçekleneceğini, kamu sektörüyle nasıl etkili ortaklıklar kurulacağını ve konutlar ile yaşam alanlarının daha erişilebilir, canlı ve sürdürülebilir hale getirilmesi için nasıl yenilikçi çözümler geliştirileceğini ele alacak.

EBRD Orta ve Güneydoğu Avrupa’dan Sorumlu Genel Müdürü Charlotte Ruhe’nin modern edeceği Kabadayı’nın panelindeki diğer panelistler şöyle:

Futureal Group Kurucusu Gabor Fute, Eika Group’un ikinci jenerasyon sahibi Indre Dargyte, Wasatch Group CEO’su Dell Loy Hansen.

Bu etkinlik küresel gayrimenkul zirvesi Global Real Estate – London Summit 2026’nin uydu etkinliği olarak gerçekleştiriliyor.