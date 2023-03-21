E.C.A.’dan düşük emisyonlu şofben

İklimlendirme sektöründe çevre dostu çözümler geliştiren E.C.A., hermetik şofbeni Phoenix ile verimliliği artırıyor. Phoenix şofben, elektronik akış ölçer sayesinde termostatik kontrol, emniyet sistemi sayesinde ise elektrik kesintilerine karşı özel önlemler alıyor. Verimliliğin yanı sıra güvenliği de öne çıkaran ürün, modülasyonlu fanı sayesinde sessiz çalışmasıyla fark yaratıyor.

Yüksek NOx salınımı düşürüyor

E.C.A.’nın yeni enerji yönetmeliğine uygun hermetik şofbeni Phoenix, NOx salınımını düşüren özel tasarım yapısıyla sürdürülebilirliğe imkan tanıyor. Akıllı yanma kontrolü özelliği ile yüksek emniyet sağlayan Phoenix, güvenliği ön planda tutuyor. Kullanılan özel hermetik baca seti ile yanma havasını dış ortamdan temin eden Phoenix, yanma sonucu oluşan atık baca gazını yine hermetik baca seti ile dış ortama aktarıyor. LCD kontrol paneli ile çıkış suyu sıcaklığını anlık olarak görebilme imkanı tanıyan ürünün minimal ve basit yapısı kullanıcıya kullanım kolaylığı sağlıyor.

Elektronik ateşleme sistemiyle sabit su sıcaklığı

640 x 360 x 240 mm kompakt boyutları sayesinde dar alanlarda dahi kullanım ve montaj kolaylığı sağlayan Phoenix, 19 kW ısıtma gücü ve dakikada maksimum 11 litre sıcak su kapasitesi ile konfor sunuyor. Sistem, sıcak su musluğu açıldığında ateşlemeyi elektronik olarak gerçekleştiriyor ve sıcak suyun ayarlanan sıcaklık değerinde temin edilmesini kolaylaştırıyor. 5 farklı emniyet sistemi sayesinde de güvenliği üst seviyede tutan Phoenix, kullanıcısına 3 yıl süre ile servis garantisi sağlıyor.