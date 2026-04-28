ECD Global Invest/Enes Can Demir: Türkiye, stratejik yatırımların bölgesel cazibe merkezi haline gelecek

ECD Global Invest/Enes Can Demir

Küresel ekonominin yeni bir denge arayışına girdiği mevcut konjonktürde, sermaye hareketlerinin dinamikleri de köklü bir değişimden geçiyor. Artık yatırım kararları yalnızca büyüme potansiyeline değil; doğru konumlanma, zamanlama ve coğrafi tercihlere bağlı olarak şekilleniyor. Geleneksel yatırım reflekslerinin yerini daha seçici, disiplinli ve stratejik yaklaşımlar alırken; düşük maliyetli üretim odaklı modellerin sürdürülebilirliği giderek daha fazla sorgulanıyor.

Bu dönüşüm sürecini değerlendiren ECD Global Invest Yönetim Kurulu Başkanı Enes Can Demir, yeni dönemin temel belirleyicisinin “bilgi, verimlilik ve ölçeklenebilir değer üretimi” olduğunu vurguladı.

Türkiye’nin bu yeni ekonomik düzende önemli bir konum elde edebileceğine dikkat çeken Demir, özellikle İstanbul Finans Merkezi (İFM) kapsamında sunulan teşviklerin altını çizdi. İFM düzenlemeleri çerçevesinde katılımcı belgesi alan finansal kuruluşların, 2031 yılına kadar yurt dışına sundukları hizmetlerden elde ettikleri kazançlarda yüzde 100 kurumlar vergisi muafiyetinden yararlanabildiğini belirten Demir, merkez bünyesinde çalışan personel için de yüzde 60 ile yüzde 80 arasında değişen gelir vergisi istisnası sağlandığını hatırlattı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanan yeni yatırım teşvik planının da Türkiye’nin küresel tedarik zincirlerindeki rolünü güçlendirmeyi hedeflediğini ifade eden Demir, yarı iletken üretimi, elektrikli araç teknolojileri ve enerji verimliliği gibi yüksek katma değerli alanlara yapılan vurguya dikkat çekti.

Bölgedeki dönemsel dalgalanmalar iş birliklerine zemin hazırlıyor

Demir, “Türkiye’nin sunduğu bu kapsamlı vergi avantajları ve finans merkezi vizyonu, ülkemizi sadece bir üretim üssü olmaktan çıkararak aynı zamanda bir finans ve yatırım merkezi haline getirme potansiyeli taşıyor. Sermayenin doğru coğrafyada konumlanması, sürdürülebilir büyümenin en temel anahtarıdır” dedi.

Öte yandan Körfez bölgesinin küresel sermaye açısından önemini koruduğunu belirten Demir, bölgedeki dönemsel dalgalanmaların fırsatları ortadan kaldırmadığını, aksine doğru analiz edildiğinde yeni iş birliklerine zemin hazırladığını ifade etti. Özellikle Dubai’nin güçlü finansal altyapısıyla küresel sermaye için cazibe merkezi olmayı sürdürdüğünü dile getirdi.

Küresel rekabette yeni kriterlerin de değiştiğine işaret eden Demir, günümüzde başarının yalnızca maliyet avantajı ile ölçülemediğini belirtti. Demir’e göre, modern yatırım dünyasında belirleyici unsur; finansal bağımsızlık, disiplinli sermaye yönetimi ve güçlü bir kurumsal yapı.

“Dış finansman bağımlılığının azaldığı, kendi nakit akışını yönetebilen ve yatırım kabiliyetini bağımsız şekilde sürdürebilen yapıların öne çıktığı bir döneme giriyoruz” diyen Demir, Türkiye’nin üretim altyapısını finans merkezi vizyonuyla birleştirerek bu süreci avantaja çevirebileceğini ifade etti.

Yeni dönemde ihtiyaç duyulan yaklaşımın yalnızca sermayeyi yöneten değil, ona yön verebilen bir anlayış olduğunun altını çizen Demir, bu stratejik bakış açısının geleceğin ekonomik yapısını belirleyeceğini sözlerine ekledi.