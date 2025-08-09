Ecofolio yeni CEO’su ile büyüme stratejisini güçlendiriyor

Letven Capital Girişim Sermayesi Portföy Yönetim’i tarafından 2022 yılında paya dayalı kitle fonlama platformu olarak kurulan Ecofolio’nun CEO’luğuna Dr. Melek Demiray getirildi. Dr. Demiray, yenilikçi finansal çözümler ve yatırımcı topluluklarının etkileşimini güçlendirme konularında kapsamlı deneyime sahip olup, Ecofolio’nun küresel ölçekte büyümesine katkıda bulunacak yeni projelerin hayata geçirilmesine liderlik edecek.

Tarım, robotik, savunma, yenilenebilir enerjinin de aralarında olduğu farklı sektörlerden yatırım fonlarını bünyesinde bulunduran girişim sermayesi ve portföy yönetimi şirketi Letven Capital’in Genel Müdürü Kamil Kılıç, “Türkiye’de kitle fonlama ekosistemi hızla büyüyor ve girişimciler için yeni finansman fırsatları yaratıyor. Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleriyle birlikte, yatırımcılar artık daha güvenli ve şeffaf bir ortamda girişimlere ortak olabiliyor. Ecofolio olarak spekülasyondan uzak, rasyonel şirket değerlemesine dayalı kazanç elde etmeye aracılık ediyoruz. Önümüzdeki yıllarda bu modelin, daha fazla girişimciye ulaşması, inovasyonu desteklemesi ve sermaye piyasalarının derinleşmesine katkı sağlaması bekleniyor. Dr. Melek Demiray’ın sektörel deneyimi, gelecek potansiyeli yüksek olan bu sektörde daha fazla girişimci ile yatırımcının buluşmasında bize güç katacak” diye konuştu.

Letven Capital ve Ecofolio bu stratejik adım ile yenilikçi finansman çözümlerini güçlendirmeyi ve yatırım dünyasında daha geniş etki yaratmayı amaçlıyor.

Dr. Melek Demiray kimdir?

Dr. Melek Demiray kitle fonlama alanındaki doktora tezi kapsamında 2017-2018 yıllarında TÜBİTAK desteğiyle Amerika’daki Minnesota, Duluth Üniversitesi’nde araştırmalarda bulundu ve “Kitle Fonlamasında Topluluk Katılımı: Öncüller ve Çıktılar” başlıklı teziyle İTÜ’den en iyi doktora tezi ödülünü almaya hak kazandı. 2014 yılından itibaren kitle fonlama alanında akademisyen, girişimci ve profesyonel yönetici olarak aktif rol alan Dr. Demiray son olarak Halk Yatırım'da Kitle Fonlama Platformu ve Girişim Sermayesi Danışmanlık Bölüm Müdürü görevinde bulundu. Efonla Kitle Fonlama Platformu’nda yönetim kurulu başkanı ve CEO olarak şirketin SPK’dan kısa sürede lisans alma sürecini başarıyla yönetti. Uzmanlık alanları arasında girişimcilik, pazarlama, start-up yatırımları, yönetim, çevrimiçi topluluklar, sosyal medya pazarlaması, marka toplulukları ve sosyoloji yer alıyor. Dr. Demiray, otomotiv sektöründe üç yıllık uluslararası proje yönetimi deneyimine de sahip.