Ecofolio’dan, iklim teknolojilerinde dönüşüme yatırım fırsatı

Küresel sanayi her yıl yüz milyarlarca dolarlık enerjiyi, üretim süreçlerinde ortaya çıkan atık ısı yoluyla atmosfere bırakıyor. Uluslararası çalışmalara göre bu kaybın ekonomik karşılığı yıllık yaklaşık 286 milyar dolar seviyesinde. Aynı dönemde sanayi tesislerinde soğutma ve iklimlendirme ihtiyacının küresel maliyetinin 2030 itibarıyla 520 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Artan enerji fiyatları ve karbon düzenlemeleriyle birlikte, bugüne kadar “kaçınılmaz” kabul edilen bu kayıp, artık stratejik bir risk alanına dönüşmüş durumda. SPK lisansına sahip Ecofolio Kitle Fonlama Platformu, çevre odaklı girişimlere kaynak sağlamak üzere açtığı yeni kampanya ile sanayi ve ihracat dünyasını yerli ve ölçeklenebilir bir çözümle buluşturmayı hedefliyor.

Letven Capital’in bağlı ortaklığı olarak faaliyet gösteren Ecofolio’nun CEO’su Dr. Melek Demiray, “Küçük katkıların büyük sermaye gücüne dönüşebilmesine imkan yaratan kitle fonlama modeli ile G&D İklimlendirme Teknolojileri için başlattığımız kampanya özellikle küçük yatırımcıların ilgisini çekmiş durumda. Geliştirilen inovatif teknoloji, sanayi tesislerinde ortaya çıkan atık ısıyı maliyetsiz bir şekilde dönüştürerek soğutma ihtiyacını karşılıyor. Sanayicilerin önemli bir ihtiyacını karşılayan girişime, SPK güvencesiyle e-ticaret alışverişi yapmak kadar kolay bir süreç ile küçük birikimlerle ortak olmak ve yüksek potansiyeli olan bir sektörde yarına yatırım yapmak önemli bir fırsat” dedi.

Karbon maliyeti kapıda, teknoloji hazır

Akademisyen bir girişimcinin geliştirdiği teknoloji sayesinde işletmeler, elektrik tüketimini düşürürken iklimlendirme kaynaklı maliyetlerini de kontrol altına alabiliyor. Sistem, düşük debide dahi çalışabilen yapısıyla benzerlerinden ayrışıyor. Enerji verimliliği sağlarken bakım ihtiyacını minimize eden yapı, sanayici için öngörülebilir maliyet ve hızlı geri dönüş anlamına geliyor.

Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması başta olmak üzere karbon fiyatlandırma araçları, ihracat yapan sanayiciler için doğrudan bir maliyet unsuruna dönüşüyor. Düşük karbonlu üretim artık yalnızca çevresel bir tercih değil, rekabet koşulu haline geliyor.

G&D İklimlendirme Teknolojileri, enerji tüketimini azaltarak işletmelerin karbon ayak izini düşürüyor. Bu etki, yaklaşık 4.200 ağacın yıllık karbon tutma kapasitesine karşılık geliyor.

Bu yönüyle teknoloji, işletmelere hem bugünün enerji faturalarına hem de yarının karbon yükümlülüklerine karşı koruma sunuyor. Girişim, saha uygulamaları yapılmış, teknik onay süreçlerinden geçmiş ve pazara hazır bir çözüm olarak konumlanıyor. Teknoloji, Birleşmiş Milletler destekli Global Clean Innovation Programme (GCIP) kapsamında, TÜBİTAK iş birliğiyle ödüle layık görülerek bilimsel ve teknik geçerliliğini uluslararası düzeyde de kanıtlamış durumda. Enerji maliyetlerinin yükseldiği, karbonun fiyatlandığı ve sürdürülebilirliğin rekabet unsuru haline geldiği bu dönemde, G&D sanayi için net bir dönüşüm alanı sunuyor.

Kitle fonlama ile ortaklık fırsatı

Ecofolio platformu üzerinden yürütülen kitle fonlama kampanyası ile teknolojinin hayata geçirilmesi, seri üretime geçilmesi ve sanayi tesislerinde uygulamaların yaygınlaştırılarak ihracatçıların güçlendirilmesi hedefleniyor. Kampanya, SPK lisanslı Ecofolio güvencesiyle, tamamen dijital bir süreç üzerinden yürütülüyor. Yatırımcılar kredi kartı veya EFT yoluyla kısa sürede ortak olabiliyor.

G&D İklimlendirme Teknolojileri için başlatılan bu kampanya, yalnızca bir finansal yatırım değil, düşük karbonlu sanayi altyapısının parçası olma ve dönüşümün içinde yer alma fırsatı sunuyor.