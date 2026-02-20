Ecofolio’nun kitle fonlama kampanyası hedefi aştı, yüzde 105 ile kapandı

Letven Capital’in bağlı ortaklığı olarak faaliyet gösteren kitle fonlama platformu Ecofolio, sanayide çığır açmaya hazırlanan G&D İklimlendirme Teknolojileri için yürüttüğü yatırım turunu başarıyla noktaladı.

Kampanya sürecinde, hedeflenen 21 milyon liralık fon büyüklüğü aşılarak 21 milyon 914 bin 200 liralık bir talep toplandı.

Yüzde 100’ün üzerinde bir fonlama oranıyla tamamlanan kampanyada; yatırımcı tabanının yüzde 85’ini kurumsal, yüzde 15’ini ise bireysel yatırımcılar oluşturdu.

Kampanyaya farklı kesimlerden gelen ilgi, iklim odaklı teknolojilere duyulan güveni de gözler önüne serdi. Katılımcıların ortalama yatırım tutarı 117 bin 188 lira seviyesinde gerçekleşirken en düşük 700 lira tutar ile yatırım yapıldı.

Önceki kampanyalara ilgi gösteren yatırımcıların yanı sıra Letven Capital’in de sürece doğrudan katılması, girişimin stratejik bir destekle büyüme evresine geçtiğinin en güçlü göstergesi oldu.

Topluluk gücü sanayi ile buluştu

Kampanyanın enerji verimliliği ve çevre odaklı sanayi çözümlerine yönelik artan iştahı yansıttığını belirten Ecofolio CEO’su Dr. Melek Demiray, “Paya dayalı kitle fonlaması, yüksek Ar-Ge kapasitesine sahip girişimler için bir finansman aracı olduğunu yeniden gösterdi. Ancak bunun daha da ötesinde şirketlere ticarileşme ve ölçeklenme sürecinde esneklik kazandıran modern bir sermaye kanalı haline geldi” diye konuştu.

Küresel ölçekte rekabet edebilecek

Geleneksel girişim sermayesi turlarının aksine, G&D’nin bu başarısı endüstriyel teknolojinin demokratikleşmesi yolunda önemli bir adım olarak görülüyor.

Kurumsal yapılar ve yüksek sermayeli yatırımcıların yanı sıra iklim teknolojisi meraklılarının ve sürdürülebilirlik konularına hassasiyet gösterenlerin de G&D yatırımıyla destekledikleri alanda somut adım atma fırsatı yakaladığını vurgulayan Demiray, şunları ekledi:

“Bu süreçte fon toplamayı başarıyla sonuçlandırdık. Kampanyanın umut veren en önemli kısmı ise endüstrinin geleceğinin döngüsel olması gerektiğine inanan bir topluluğu da bir araya getirmesi oldu. G&D artık Ar-Ge mükemmelliğinden endüstriyel ölçekte pazar öncüsü olmaya hazır.”

Sanayinin elektrik maliyetlerini düşürecek

Elde edilen kaynak, G&D İklimlendirme Teknolojileri’nin atık ısıdan soğutma enerjisi üreten adsorpsiyonlu chiller sistemlerinin üretim altyapısını güçlendirmek, saha kurulumlarını yaygınlaştırmak ve operasyonel kapasitesini artırmak için kullanılacak.

Sanayi tesislerinde karbon emisyonunu düşürürken enerji maliyetlerini optimize eden bu teknolojinin ilk ticari uygulaması ise Ak Gıda bünyesinde hayata geçirilecek. Hazırlıkların tamamlanmasıyla birlikte devreye alınacak ilk saha uygulaması, teknolojinin endüstriyel ölçekteki performansını somut çıktılarla kanıtlamış olacak.

Bu başarılı fonlama ile Ecofolio, sürdürülebilir teknoloji yatırımlarındaki etkisini genişletirken G&D İklimlendirme Teknolojileri’nin de küresel rekabet yolunda finansal zeminini sağlamlaştırdı.