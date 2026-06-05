Ecogreen Enerji'den 300 milyon dolarlık yurt dışı borçlanma hamlesi

Ecogreen Enerji, yurt dışı finansman kaynaklarını çeşitlendirmeye yönelik önemli bir adım attı.

Şirket, toplam 300 milyon dolar veya muadili tutara kadar borçlanma aracı ihracı gerçekleştirmek amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulunduğunu açıkladı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamaya göre karar, şirket yönetim kurulunun 4 Haziran 2026 tarihli toplantısında alındı.

Şirketin planladığı borçlanma araçları yalnızca yurt dışında yatırımcılara sunulacak.

Borçlanma araçlarının bir yıllık dönem içerisinde tek seferde ya da farklı tarihlerde birden fazla tertip halinde ihraç edilebileceği ifade edildi.

Şirket ayrıca ihraçların teminatlı veya teminatsız, sabit faizli ya da değişken faizli olarak yapılandırılabileceğini duyurdu.

SPK onayının ardından ihraçların tutarı, vadesi ve faiz oranları gibi detaylar piyasa koşulları ve yatırımcı talebi doğrultusunda netleşecek.

Böylece şirketin piyasalardan sağlayacağı finansmanın büyüklüğü ve maliyeti, ihraç dönemindeki piyasa şartlarına bağlı olarak şekillenecek.