Ecogreen, Niğde projesinde GE teknolojisi kullanacak

Güneş, biyogaz ve biyokütleye dayalı lisanslı enerji santrali portföyüne sahip olan Denizli merkezli Ecogreen Enerji'nin, iki adet biyokütle ve bir adet biyogaz santrali projesi geliştirme ve uygulama çalışmalarına devam ettiği bildirildi. Şirketin, enerji üretiminin yanı sıra biyogaz ve biyokütleye dayalı enerji üretimi yatırımları sonrasında organik ve organamineral gübre yatırımları ile gübre pazarında da aktif bir oyuncu olmayı hedeflediği belirtildi.

Ecogreen Enerji, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Güneş Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisine İlişkin YEKA GES-4 Niğde Bor- 2 ihalesini almaya geçen yıl hak kazanan şirketin yatırımlara hız vererek, enerji santralinin tasarım, mühendislik, tedarik ve devreye alma süreçleri için GE (General Electric) ile anlaşma sağladığı ifade edildi. Söz konusu 130 MWp’lik santral yatırımının Ağustos 2023’te devreye alınması hedefleniyor.

“Örnek proje olacak”

Ecogreen Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Osman Uğurlu, gerek teknolojide gerekse çevresel düzenlemede Türkiye’nin yenilenebilir enerji vizyonuna yakışan bir santral kuracaklarını belirtti.

Uğurlu açıklamasının devamında şunları söyledi:

“Ecogreen Enerji, sadece yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapan, biyogaz, biyokütle ve güneş enerji santralleriyle ülkemizin yenilenebilir enerjisine güç katan bir şirket. Kısa zamanda büyük yatırımlar gerçekleştirerek, sektörde ciddi bir oyuncu haline geldik. Bu başarımızı YEKA-4 Niğde Bor-2 GES ihalesini almaya hak kazanarak taçlandırdık. Burada da her haliyle örnek gösterilecek bir projeyi ülkemize kazandırmaya gayret ediyoruz.”

Uluslararası ölçekte iş geliştirme vizyonu kapsamında, bu projede GE ile çalışacaklarını aktaran Osman Uğurlu, “Türkiye’de 70 yıldan uzun süredir faaliyet gösteren GE’nin teknolojik donanımından ve tecrübesinden yararlanmak bizim için önemli. Bu santralimizde FLEXINVERTER Güneş Enerjisi Santrali teknolojisini kullanacağız. Aynı zamanda proje kapsamında Solar Power Station teknolojisinin tasarım, mühendislik, tedarik ve hizmete açma süreçleri de yer alıyor.” dedi.