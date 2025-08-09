Eczacıbaşı İlaç'ın ilk yarıdaki net karı 2 milyar TL'ye yaklaştı

  1. Ekonomim
Eczacıbaşı İlaç 2025’in 2.çeyreğinde 298,9 milyon TL net kâr açıkladı. Bu yılın 6 aylık kârı geçen senenin aynı dönemine kıyasla %877 artışla 1,93 milyar TL oldu.

Eis Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ECILC), 2025 yılı 2. çeyrek bilançosunu 8 Ağustos 2025’te Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımladı.

Şirket, yılın ikinci çeyreğinde 298 milyon 895 bin TL net kâr elde etti. Böylece 2025’in ilk yarısındaki toplam net kâr 1 milyar 929 milyon 940 bin TL oldu.

Geçtiğimiz yılın aynı döneminde şirketin net kârı 197 milyon 448 bin TL seviyesindeydi. Bu sonuçla Eczacıbaşı İlaç’ın 6 aylık net kârı yıllık bazda yaklaşık %877 artış gösterdi.

Şirketin hasılatı %18 düşüşle 4 milyar 333 milyon TL oldu. Esas faaliyet kârı %78 azalarak 162 milyon 340 bin TL seviyesinde gerçekleşti. FAVÖK ise eksiye dönerek 399 milyon 362 bin TL zarar olarak kaydedildi.

Özkaynaklar çeyreklik bazda %2 azalırken, toplam borçlar 12 milyar 605 milyon TL, toplam varlıklar ise 65 milyar 552 milyon TL olarak açıklandı.

