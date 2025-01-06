Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri'nin yeni adı ‘Sanipak’ oldu

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri, küreselleşme ve sürdürülebilirlik stratejisi doğrultusunda isim değişikliğine giderek faaliyetlerini "Sanipak" adıyla sürdüreceğini duyurdu.

Sanipak Avrupa'da büyümeyi hedefliyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sanipak, 1969'da İpek Kağıt adıyla başladığı yolculuğunda, temizlik kağıtları fabrikası kurarak faaliyete geçti. Bugün 60'tan fazla ülkeye ihracat yapan şirket, yüzde 40 pay ile Türkiye'nin temizlik kağıtları ihracat lideri konumunda. Fas pazarında liderliğini sürdüren Sanipak, Avrupa'da da büyümeyi hedefliyor.

Danimarka, İngiltere, Polonya, Yunanistan, Romanya gibi Avrupa ülkelerine de ihracat yapan Sanipak, cirosunun içinde üçte bir olan yurt dışı satışların payını Fas yatırımlarının da gücüyle yüzde 50'ye yükseltmeyi hedefliyor. Fas'ta yaptığı Jeesr markası yatırımlarıyla bu hedefe ulaşmayı planlıyor.

Sürdürülebilirlik ön plana alındı

Sanipak çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik için somut hedefler kapsamında çalışmalarını "Yarınlara Sözümüz" çatısı altında yürütüyor. Tüm temizlik kağıtları ürünlerinde endüstriyel ormanlardan elde edilen selülozu kullanan Sanipak doğal kaynakların sorumlu kullanımını destekliyor. Temizlik kağıtları ürün grubundaki tüm ambalajları geri dönüştürülebilir olan Sanipak aynı zamanda tüm atıklarının yüzde 96'sını geri kazanıyor.

Şirket yenilenebilir kaynaklara yöneldi

En önemli üretim girdisi olan suyun etkin kullanımı için atık su geri kazanımı gibi süreçleri devreye alan şirket 2028'e kadar su yoğunluğunu yüzde 47 düşürmeyi hedefliyor. Enerji verimliliği projeleriyle son bir yılda enerji kullanımını yüzde 5 azaltırken Türkiye'deki tüm fabrikalarında elektriğin tamamını yenilenebilir kaynaklardan sağlıyor.

Türkiye'de kişisel hijyen farkındalığı, kadının güçlenmesi ve çevre bilinci için projeler hayata geçiren şirket, son olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı işbirliğiyle turizm sektörü çalışanlarına yönelik Sıfır Atık Mavi eğitim projesini hayata geçirdi.

Bülent Eczacıbaşı: Tüketim' kelimesini çıkardık

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri'nin 55 yıl önce temiz ve sağlıklı bir yaşam için yola çıktığını belirtti.

Selpak ile markalı temizlik kağıdı üretimi yaptığını hatırlatan Eczacıbaşı, "Yıllar içinde kişisel hijyen konusunda gerek kategori yaratarak gerekse bulunduğu kategorileri geliştirerek zengin bir marka ve ürün portföyü oluşturdu. Böyle güçlü ve yenilikçi bir portföye sahip şirketimizin adını, uluslararasılaşma yolculuğunu da destekleyen ve daha küresel bir isim olan Sanipak'a dönüştürdük. Değişen ve gelişen sürdürülebilirlik gündemine bütüncül bakış açımızı da yansıtan bu kararla, kuruluşumuzun adından 'tüketim' kelimesini çıkardık." ifadelerini kullandı.

"Yolumuza yeni ismimiz olan Sanipak ile devam edeceğiz"

Sanipak Üst Yöneticisi (CEO) Bülent Kozlu da, Selpak, Solo, Uni Baby, Selin, Okey gibi markalarıyla her 10 evden 8'inde hayatın her anına eşlik ettiklerini aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye pazarındaki sürdürülebilir büyümemizi devam ettirirken, uluslararasılaşma stratejimiz kapsamında farklı coğrafyalarda marka yatırımları yapıyoruz. 6 Ocak 2025 tarihi itibarıyla yolumuza yeni ismimiz olan Sanipak ile devam edeceğiz. Ürün yenilikçiliğini sürdürülebilirlikle harmanlamayı, Türkiye ve Fas'taki modern fabrikalarımızdaki üretim ve istihdamımızla değer yaratmayı sürdüreceğiz. Ürünlerimizi kullanan müşterilerimizin ihtiyaçlarını öngörerek yaşamlarına değer katmak yine önceliğimiz olacak."