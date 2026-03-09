Eczacıbaşı VitrA’ya yeni CMO

Tahsin Akar’ın 2 Mart 2026 tarihinde göreve başlamasını değerlendiren Eczacıbaşı Yapı Gereçleri CEO’su Hasan Pehlivan, “VitrA, Artema ve burgbad yalnızca güçlü ürün gamlarıyla değil, tasarım ve inovasyonla beslenen güçlü marka kimlikleriyle de öne çıkıyor. Tahsin Akar’ın uluslararası şirketlerde ve dinamik sektörlerde edindiği 30 yılı aşkın pazarlama deneyiminin, markalarımızı hem Türkiye’de hem de yurt dışında daha da ileri taşıyacağına inanıyorum” açıklamasını yaptı.

Tahsin Akar kimdir?

İş yaşamına 1995’te Unilever’de başlayan Tahsin Akar, 2005 yılına kadar, önce satış sonra gıda, ev temizliği ve kişisel bakım kategorilerinde ürün yönetimi ve pazarlama rollerinde çalıştı. 2005-2006 döneminde Evyap Pazarlama Müdürü rolünde kariyerine devam etti.

2006-2012 yıllarında Reckitt’te sırasıyla Kategori Pazarlama Müdürü, Kategori Pazarlama Müdürü (Doğu Avrupa) ve Global Marka Pazarlama Müdürü görevlerini üstlendi. 2012-2016 yılları arasında Turkcell’de önce gençlik segmenti, ardından bireysel mobil hizmetlerinden sorumlu Pazarlama Direktörü olarak görev yaptı. 2016-2026 döneminde LC Waikiki’de Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı.

Tahsin Akar, lisans eğitimini 1995 yılında Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladı.