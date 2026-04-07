Edelweiss, ilk Airbus A320neo seferlerine ikinci el gövdeyle başladı

Havacılık sektöründe genellikle fabrika çıkışlı teslimatlarla kutlanan filo yenileme süreçlerinin aksine, Edelweiss’in bu hamlesi stratejik bir transfer niteliği taşıyor. HB-JDB tescilli gövde, aslında 6 yaşında bir uçak olup daha önce Lufthansa Group’un bir diğer güçlü üyesi olan SWISS filosunda görev yapmıştı. İngiltere’de Edelweiss’in ikonik kırmızı-beyaz renklerine boyandıktan sonra Zürih’e getirilen uçak, havayolunun tatil odaklı büyüme hedeflerinin en yeni temsilcisi oldu.

Grup içi transferle operasyonel esneklik hedefleniyor

Edelweiss’in filosuna kattığı bu ilk A320neo, motor teknolojisi ve yakıt verimliliği açısından eski nesillere göre büyük avantajlar sunsa da, ikinci el bir gövde olması maliyet yönetimi açısından kritik bir hamle olarak değerlendiriliyor. SWISS bünyesinden transfer edilen bu uçağın ardından, önümüzdeki süreçte benzer gövdelerin de filoya dahil edilmesi bekleniyor. Şirket, bu sayede hem karbon ayak izini azaltmayı hem de tatil destinasyonlarına yönelik uçuşlarda koltuk başı maliyetleri optimize etmeyi planlıyor.

Larnaka ve Rodos hattında yeni nesil konfor

Hizmete girmesinin hemen ardından Larnaka ve Rodos gibi yüksek talep gören tatil rotalarında kullanılmaya başlanan A320neo, yolcularına daha sessiz bir kabin deneyimi sunuyor. Edelweiss’in kısa ve orta menzilli filosundaki bu değişim, sadece bir uçak tipinin değişmesi değil, aynı zamanda havayolunun servis kalitesini ‘neo’ standartlarına taşıma kararlılığını gösteriyor. Havacılık çevrelerinde, Lufthansa Group'un alt markaları arasındaki bu tür esnek uçak transferlerinin, küresel tedarik zinciri sıkıntıları yaşanan bir dönemde en hızlı çözüm olduğu vurgulanıyor.