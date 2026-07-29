Edenred Türkiye'de üst düzey atama

Edenred Türkiye'nin Pazarlama ve Büyümeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan Beste Kaya Çilingir pazarlama, büyüme ve ticari strateji alanlarında 13 yılı aşkın bir deneyime sahip.

Son olarak Getir'de Pazarlama Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Kaya, şirketin pazarlama stratejisinin şekillendirilmesi ve geliştirilmesine liderlik etti. Kariyeri boyunca Vodafone Türkiye ve Türk Telekom'da da üst düzey yöneticilik yapan Kaya, yeni görevinde Edenred Türkiye'nin sürdürülebilir büyüme hedeflerine yön verecek. Müşteri odaklı dönüşümün hızlandırılması, marka değerinin güçlendirilmesi ve yeni gelir alanlarının hayata geçirilmesi öncelikleri arasında yer alacak.

Beste Kaya Çilingir kimdir?

Kariyerine 2013 yılında Türk Telekom’da başlayan Kaya, 2015 yılında Vodafone Türkiye’ye katıldı. Segment pazarlaması, mobil teknolojiler, müşteri etkileşimi ve büyüme pazarlaması alanlarında farklı sorumluluklar üstlendi. Sadakat programlarından yeni nesil mobil teknolojilerin pazara sunulmasına kadar birçok stratejik projeye liderlik etti. 2020 yılında Getir bünyesine katılan Kaya, GetirYemek’in Türkiye lansmanını ve 81 ile yayılma sürecini yönetti. Ardından Dönüşüm ve Strateji Direktörü ile Ticari Strateji ve Büyüme Direktörü olarak, şirketin ticari yapılanması, büyüme modelleri, iş ortaklıkları ve gelir stratejilerinin geliştirilmesinde rol aldı. Son olarak Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevine atanarak, şirketin farklı iş kollarındaki pazarlama stratejilerini yönetti. İTÜ İşletme Mühendisliği Bölümü mezunu olan Kaya; stratejik büyüme planlaması, marka yönetimi, dijital pazarlama, müşteri kazanımı ve bağlılığı, iş ortaklıkları, ürün lansmanları ve çok kanallı pazarlama stratejileri alanlarında uzmanlığa sahip olup, başarılarıyla Fortune Türkiye tarafından hazırlanan “En Etkin 50 CMO” listesinde yer aldı.

Beste Kaya Çilingir yeni göreviyle ilgili şu değerlendirmede bulundu:

“Çalışanların, şirketlerin ve iş ortaklarının gündelik hayatına doğrudan değer katan Edenred Türkiye’nin Rüya Takımı’na katılmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Büyüme odaklı pazarlamayı; müşteri deneyimini geliştiren, ticari hedefleri destekleyen ve sürdürülebilir gelişimin önünü açan stratejik bir güç olarak görüyorum. Edenred’in yenilikçi yaklaşımını, güçlü marka mirasını ve dijital yetkinliklerini daha da ileriye taşıyacak çalışmalara liderlik etmek için sabırsızlanıyorum.”