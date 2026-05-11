EFI/REGGIANI, ITM 2026’da geleceğin kodlarını yazıyor

EFI Reggiani Küresel Satış Direktörü ve Türkiye Genel Müdürü Serra Saatçioğlu Yıldız, tekstil sektöründe yaşanan dönüşümün artık yalnızca makine yatırımıyla sınırlı olmadığını, üretim modellerinin de köklü biçimde değiştiğini vurgulayarak, dijital baskının geleceğin ana üretim modeli haline geleceğini söyledi.

Yıldız, EFI/Reggiani’nin küresel ölçekteki rekabet avantajını değerlendirirken, markanın sadece yüksek hızlı makineler geliştiren bir üretici olmadığını, aynı zamanda uçtan uca entegre çözümler sunan teknoloji sağlayıcısı kimliğiyle öne çıktığını belirtti. “Bizi rakiplerimizden ayıran temel unsur; yüksek üretim hızını üstün baskı kalitesiyle birleştiren mühendislik yaklaşımımızdır. Bunun yanında yazılım, donanım ve sarf malzemelerini birlikte optimize eden bütünsel yapımız sayesinde müşterilerimize ölçülebilir verimlilik avantajı sağlıyoruz” diyen Yıldız, sürdürülebilirlik eksenli inovasyon stratejisinin şirketin büyüme vizyonunun merkezinde yer aldığını ifade etti.

Tekstil üretiminde değişen moda dinamiklerinin dijital baskıya geçişi hızlandırdığına dikkat çeken Serra Saatçioğlu Yıldız, özellikle hızlı moda, kişiselleştirme ve kısa koleksiyon döngülerinin üreticileri daha çevik sistemlere yönlendirdiğini söyledi. “Bugün markalar artık aylar öncesinden yüksek adetli stok üretmek yerine, talebe göre üretim yapabilecek esnek modellere ihtiyaç duyuyor. Dijital baskı teknolojileri bu noktada üreticilere büyük avantaj sağlıyor. Minimum stok ihtiyacı, hızlı tasarım değişikliği, düşük minimum sipariş miktarı ve daha sürdürülebilir üretim süreçleri sayesinde sektörün dönüşümünde kritik rol üstleniyor” ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki 5 ila 10 yıllık süreçte dijital baskının tekstil sektöründeki payının istikrarlı biçimde artacağını öngördüklerini dile getiren Yıldız, teknolojik gelişmelerle birlikte maliyet-performans dengesinin daha da iyileşeceğini ve birçok segmentte dijital baskının ana üretim yöntemi haline geleceğini kaydetti.

Sürdürülebilirlik konusunun artık yalnızca çevresel değil aynı zamanda ticari bir gereklilik haline geldiğini belirten Yıldız, EFI/Reggiani’nin ürün geliştirme süreçlerinde bu yaklaşımı merkeze aldığını ifade etti. Geleneksel baskı yöntemlerine kıyasla dijital baskı çözümlerinin çok daha düşük su ve kimyasal tüketimi sağladığını vurgulayan Yıldız, özellikle pigment teknolojileri sayesinde su kullanımının minimum seviyelere indirildiğini söyledi.

“Enerji verimliliği açısından optimize edilmiş kurutma sistemleri ve daha az proses adımı toplam tüketimi önemli ölçüde azaltıyor. Aynı zamanda atık oluşumunu minimize eden teknolojiler geliştiriyoruz. Böylece müşterilerimizin çevresel ayak izini somut ve ölçülebilir biçimde düşürmelerine katkı sağlıyoruz” diye konuştu.

Küresel tedarik zincirlerinde yaşanan kırılmaların üretimin yeniden şekillenmesine neden olduğunu belirten Serra Saatçioğlu Yıldız, nearshoring eğiliminin dijital baskı yatırımlarını artırdığına dikkat çekti. Üretimin tüketim noktalarına daha yakın bölgelere kaymasının, hızlı ve esnek üretim çözümlerine olan ihtiyacı büyüttüğünü söyleyen Yıldız, EFI/Reggiani’nin bu dönüşüme modüler ve ölçeklenebilir sistemlerle yanıt verdiğini kaydetti.

Türkiye’nin güçlü tekstil üretim altyapısı ve Avrupa’ya yakınlığı nedeniyle stratejik önem taşıyan pazarlardan biri olduğunu vurgulayan Yıldız, özellikle hızlı teslimat ve esnek üretim kabiliyeti gerektiren alanlarda dijital baskıya geçişin hızlandığını ifade etti. “Türkiye’de büyümeyi hem yeni yatırımlarla hem de mevcut üreticilerin dönüşümünü destekleyerek sürdürmeyi hedefliyoruz” dedi.

Ar-Ge yatırımlarının odak noktasında; baskı kalitesini artıran, üretim maliyetlerini düşüren ve sürdürülebilirliği destekleyen teknolojilerin yer aldığını belirten Yıldız, yeni nesil makinelerin daha yüksek hız, daha düşük tüketim ve daha akıllı üretim süreçleri sunduğunu söyledi. Yazılım entegrasyonları sayesinde operasyonel verimliliğin üst seviyeye taşındığını ifade eden Yıldız, Endüstri 4.0’ın artık tekstil baskı sektörünün temel dönüşüm başlıklarından biri olduğunu vurguladı.

“Tekstil baskı makineleri artık yalnızca üretim yapan sistemler değil; veri odaklı, entegre ve akıllı yapılara dönüşüyor. Biz de müşterilerimize üretim izleme, uzaktan kontrol, veri analitiği ve otomasyon çözümleri sunarak daha şeffaf, verimli ve öngörülebilir üretim süreçleri sağlıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Dijital baskının üreticilere sağladığı ekonomik avantajlara da değinen Yıldız, stok maliyetlerinin azalması, fire oranlarının düşmesi ve daha kısa kurulum sürelerinin işletmelerin kârlılığını ciddi biçimde artırdığını ifade etti. Artan çevresel regülasyonların da üreticileri sürdürülebilir teknolojilere yönlendirdiğini söyleyen Yıldız, EFI/Reggiani’nin düşük tüketimli ve çevre dostu çözümleriyle müşterilerini hem mevcut hem de gelecekteki standartlara hazırladığını kaydetti.

Şirketin uzun vadeli vizyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Serra Saatçioğlu Yıldız, “Hedefimiz; dijital, sürdürülebilir ve tamamen entegre tekstil üretim ekosisteminin lider çözüm sağlayıcılarından biri olmak. EFI/Reggiani’yi yalnızca bir makine üreticisi değil, müşterilerinin dönüşüm yolculuğunda stratejik bir iş ortağı olarak konumlandırıyoruz” dedi.

Yıldız, sektörün en önemli buluşmalarından biri olacak ITM 2026 fuarının ise şirketin küresel Ar-Ge vizyonunu sergilemek açısından kritik bir platform olacağını belirtti. Fuarda tanıtılacak yeni nesil çözümlerin dijitalleşme, otomasyon ve sürdürülebilirlik ekseninde geliştirildiğini söyleyen Yıldız, “ITM 2026’da sergileyeceğimiz teknolojiler; daha az kaynak tüketen, daha hızlı ve daha akıllı üretim süreçleriyle tekstil baskısında önemli bir paradigma değişimi yaratacak” ifadelerini kullandı.