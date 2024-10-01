Efor Çay, iştirakini halka arz etmeyi planlıyor

SABİHA TOPRAK / KOCAELİ

1968’den beri ticari faaliyetlerini grup şirketleriyle yürüterek başarılı hale gelen Efor Holding, Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Akkuş, “Holding çatımız altında, Efor Çay, Efor Gübre, Efor Enerji, Efor Yapı ve Efor Kömür şirketlerimiz ile var olduğumuz sektörlere ve ülke ekonomimize artı değer katıyoruz. Efor Çay, her fincanında gerçek çay tadını yüksek kalite ile hissettirirken, Türkiye’nin çay tutkusunu dünyaya tanıtmaya yolunda yatırımlarına devam ediyor” diye konuştu.

Türk çay kültürünün önemli temsilcilerinden biri olarak, geleneksel çay lezzetini en kaliteli haliyle sunma konusunda uzmanlaştıklarını belirten Akkuş, “Üretimde yüzde 100 Karadeniz çayının en iyi yapraklarını kullanarak, yılların deneyimi ve yenilikçi teknolojilerini birleştiriyor ve çayın ülkemizdeki geleceğine de yatırım yapıyoruz. Tokat Erbaa’da bölgenin en kapsamlı üretim tesislerinden birini bu yıl itibari ile hizmete açarak bölgenin kalkınmasına da, nitelikli istihdama da destek olduk” dedi.

Yıllık çay ihtiyacının yüzde 10'unu karşılıyor

İbrahim Akkuş, Efor Çay’ın, Trabzon Of tesisi ile Türkiye’nin en büyük yaş çay işleme kapasiteli fabrikalarından biri olduğunu dile getirirken, ”Bugün Of, Arhavi ve Tuzla’daki son teknolojiyle donatılmış toplam 49 bin metrekarelik üretim tesisleri ile günlük bin 11 ton çay işleme ve 250 ton paketleme kapasitesi ile üretime devam ediyoruz. Yıllık ortalama 30 bin ton çay satışı gerçekleştiriyor ve böylece yıllık çay ihtiyacının yüzde 10'unu tek başımıza karşılıyoruz” ifadesini kullandı. Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama hakkında bilgi veren Akkuş, 27 Eylül tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında, tek pay sahibi olduğu ve bağlı ortaklığı Efor Gübre'nin kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve halka arz hazırlıklarının başlatılmasına karar verildiğini belirtti.

Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Akkuş liderliğindeki Efor Çay, Türkiye'de çayın gelişmesine yönelik önemli yatırımlara imza atarak, sektörün öncüsü olma rolünü üstleniyor. Akkuş, “Çayın kalitesini artırmaya yönelik projeler ve sürdürülebilir tarım yöntemlerine önem veriyor ve markamızın ulusal ve uluslararası arenada güçlenmesini sağlıyoruz. 2016 yılından bu yana sahip olduğumuz Rainforest Alliance sertifikası ile üreticilerimize yaş çayın ekiminden bakımına ve hasat sürecine ilişkin eğitimler vererek yerli üretimi desteklemekte ve kaliteli üretimin sürdürülebilirliğine katkıda bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

“Türkiye'nin en iyi beş çay markasından biri haline geldik.”

Ülkemizde en çok tüketilen siyah çayla beraber 55 farklı çeşitte en kaliteli, zengin aromalı ve yüzde 100 doğal bitki, meyve ve form çayını bütçe dostu olarak müşterileriyle buluşturan Efor Çay’ın Yöneticisi Akkuş, “Bakış açımız ve geniş ürün yelpazemiz sayesinde bugün Türkiye'nin en iyi beş çay markasından biri haline geldik. Yerli üretimle desteklediğimiz Türk çayımızı uluslararası arenada öne çıkarıp, verimli topraklarımızda yetiştirdiğimiz ve özenle işlediğimiz çay çeşitlerimizi dünyanın dört bir yanına ulaştırmak için de var gücümüzle çalışıyoruz. Katma değerli ihracatımızla ülke ekonomimize ve Türk çayının tanıtımına katkı sağlıyoruz. Tokat Erbaa’da yeni bir tesis inşa ettik. Bu tesisimizde siyah çay ve bitki çayları üretimlerine başladı ve kahve üretimine başlayacağız. Üretim kapasitemizi güçlendirirken, ürün çeşitliliğimizi artıracak yeni pazarlarda yer alacağız. Efor Çay olarak 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 375 oranında artışla 2.7 milyar TL ciro elde ettik. 2023 yılının ilk 6 ayında da geçtiğimiz yıla göre ortalama yüzde 45’lik bir büyüme gerçekleştirdik. Yıllık hedeflerimizi geçmiş yıllarda olduğu gibi başarılı bir şekilde tamamlamayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Efor Çay, granül gübre ve akıllı-yeni nesil gübreler ile ihracata destek olacak

Samsun'daki 36 bin metrekarelik Efor Gübre tesisinde, en son teknolojik imkanlar ile tedarik edilen gübrelerin en uygun fiyat ve yüksek kaliteyle çiftçinin daha fazla verim elde etmesini sağladığını dile getiren İbrahim Akkuş, “2024 yılı son çeyreğinde faaliyete geçecek 100 bin ton/yıl gübre üretimimizle sektördeki konumumuzu daha da güçlendireceğiz. Tesisimizde üreteceğimiz granül gübreler ve akıllı-yeni nesil gübreler ile tarım sektörüne ve katma değerli ihracata destek olacağız. Efor Enerji ile ülkemizin yenilenebilir enerji üretimine katkı sağlıyor, Malatya’da GES projemizi sürdürüyoruz. Samsun, Trabzon ve Rize’de konumlanan Efor Kömür tesislerimizle ise sanayinin enerji ihtiyacını karşılıyoruz. Temelleri 30 yıl önce atılan Efor Yapı markamızla ise bugün Türkiye'nin dört bir yanında hayata geçirdiğimiz konut projelerinin yanı sıra güçlü endüstriyel tesisler de inşa ediyoruz” dedi.

Akkuş, “Ülkemize verdiğimiz değer ile çevreye duyarlı ürün ve hizmet geliştirmeyi ana ilkemiz olarak benimsiyoruz. Sahip olduğumuz ISO 9001, ISO 22000, Helal, TSE, Rainforest Alliance ve Sıfır Atık belgeleriyle çay üretimimizi topraktan bardağa kadar sürdürülebilirlik ve izlenebilirlik çerçevesinde gerçekleştiriyoruz. Efor Holding çatısı altındaki şirketlerimizin tüm enerji ihtiyacını Samsun Gübre tesisimizde kurulu çatı GES ile karşılıyoruz. Sürdürülebilirlik yatırımlarımızla karbon nötr hedefimize her geçen gün daha da yaklaşıyoruz” ifadelerini dile getirdi.